Волочкова стала причиной развода Солнцева с престарелой женой

Разлад в паре Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович достиг своего пика. Недавно супруга объявила о разводе. Оказывается, Анастасия Волочкова окончательно расстроила брак.

40-летний скандальный ведущий и его 66-летняя жена за три года не раз публично выясняли отношения. Они появлялись на ток-шоу, обсуждали личную жизнь и много ругались. У каждого из супругов огромное количество к другому. Екатерина отправляла Гогена в реабилитационный центр для лечения от зависимостей. Он просил ее о множественных пластических операциях, которые она покорно делала.

В итоге пара не выдержала. Екатерина Терешкович объявила, что не хочет видеть и знать Гогена и подала на развод. Выяснилось, что одной из причин конфликта стало поведение Анастасии Волочковой. У супругов не сошлись мнения относительно эпатажной балерины и ее выходок.

Екатерина осудила Волочкову, а Солнцев отметил, что его супруга вела себя и похуже. Естественно, такое высказывание Екатерина не смогла пропустить мимо ушей. Она накинулась на мужа, разбила его телефон и ушла. Так Анастасия Волочкова приблизила пару к разводу, сама того не подозревая.

Солнцев не планирует возвращать жену, а его окружение только радо. Многие близкие и друзья Гогена были против его брака с ровесницей матери.