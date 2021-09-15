"Лежу и плачу": Солнцев взвыл из-за предательства самого близкого человека

Гоген Солнцев пребывает в расстроенных чувствах из-за того, что сделала его пожилая супруга.

Всего лишь месяц назад счастливая пара Солнцева и Терешкович праздновала пятилетие со дня знакомства, а теперь супруги пребывают в полном шоке от поступков друг друга. Екатерина Терешкович явилась в ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" и заявила о том, что больше не хочет терпеть поведение мужчины, который тянет из нее деньги и пьет. Гоген Солнцев не ожидал от избранницы такого и ответил ей гневным постом в "Инстаграме".

Эпатажный шоумен признался, что выходка жены ранила его в самое сердце и у него даже началась депрессия. Теперь мужчина не хочет никого видеть и слышать, потому что знает, что на предательство способны даже самые близкие люди.

"Лежу и плачу второй день," – буквально взвыл разочаровавшийся в любви Солнцев.



Напомним, что прежде скандальная пара не раз появлялась в студиях популярных телешоу. Влюбленные бурно выясняли отношения, но после всегда мирились. Подписчики Солнцева и в этот раз заверили шоумена, что все еще наладится, в противном случае молодой мужчина легко сможет найти себе новую любовь. Впрочем, многие не поверили в трагедию пары и предположили, что эта ссора – лишь очередная серия затянувшейся теленовеллы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Гоген Солнцев показал почерневшую жену-пенсионерку.