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Шоу-бизнес
Скандальный ведущий влепил смачную пощечину Баскову: Все дрянь!

Скандальный ведущий влепил смачную пощечину Баскову: Все дрянь!

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Накануне певица Слава опубликовала видео, на котором станцевала откровенный танец с Николаем Басковым. Публика не одобрила шалость исполнителей.
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На видео коллеги исполняют движения, напоминающие канкан. Слава в лакированных ботфортах активно задирает ноги, а "натуральный блондин" не упускает шанса дотронуться до прекрасной фигуры звезды. В Сети в веселье артистов увидели не совсем корректный подтекст. Некоторые подчеркнули, что Басков всегда был дамским угодником, но в последнее время слегка переходит границы. Однако, судя по всему, выступление артистов было лишь шуткой, направленной на развлечение публики.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Теперь к критикам Николая Баскова присоединился и скандальный ведущий Рустам Солнцев. Неожиданно для многих он заявил, что артист якобы давно утратил былую популярность, а поклонники все чаще разочаровываются в нем. По словам Рустама, концерты звезды стали настолько "скучными", что с них многие уходят.

Рустам Солнцев утверждает, что публику даже не смущает тот факт, что билеты на выступление певица стоят дорого. Люди якобы настолько разочаровываются, что даже этот аспект перестает иметь значение. "Все дрянь!" – резко отметил ведущий.

При этом Солнцев также сообщил, что цены на билеты якобы формирует вовсе не спрос, а длительный опыт звезды. Правда это или нет – оценить достаточно сложно. Ранее у Николая Баскова был лирический репертуар, теперь же он присоединился к современным течением. Его совместная композиция с Даней Милохиным, например, долгое время занимала самые верхние строки в различных чартах. Возможно, именно этот факт и не устраивает давних поклонников звезды.

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Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 сентября 2021, 15:04 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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