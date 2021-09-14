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Шоу-бизнес
Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Скандально униженную Рудковскую обласкал Садальский

Телеведущая Яна Рудковская попалась на хитроумной лжи. Станислав Садальский встал грудью за опороченную блондинку.
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Недавно известный блогер из Живого Журнала раскрыл правду об опытной моднице Яне Рудковской. Он проанализировал пошив праздничного платье звезды от Valentino и выяснил, что звезда всех обманула — приобрела дешевую подделку и выдала ее за подлинник.

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Россияне принялись бурно обсуждать имидж и стиль Яны Рудковской, ведь много лет она хвасталась брендовыми вещами, которые вполне могли быть сшиты в подвале. Заявления блогера оказались настолько убедительными, что блондинку осыпали обвинениями в недобросовестности и грязными оскорблениями. Стас Садальский решил вступиться за униженную женщину, обласкав ее на просторах Сети.

"Она не была бы так богата, если бы не умела чуточку экономить... Если не видно разницы, то зачем платить больше?" — написал известный артист про Яну Рудковскую. По его словам, теледива не заслуживает массового порицания из-за того, что надела на себя китайский ширпотреб.

Однако согласиться со Станиславом Садальским решили далеко не все. Мужчина не убедил их в том, что Яна Рудковская прекрасно выглядит в фальшивом наряде. "Колхозница натянула на жирное тело неподходящий размер", "Это какой-то позор, товарищи…", "На нее что ни надень, получается очень комично", — выразились комментаторы.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 14:48 Источник: LiveJournal/SADALSKIJ ✓ Надежный источник
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