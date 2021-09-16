Затравленная Рудковская всполошила народ заявлением о возрасте

Яна Рудковская решила показать себя публике со всех сторон.

По официальным данным супруге Евгения Плющенко 46 лет – она родилась 2 января 1975 года. Однако блондинку уже неоднократно подозревали в сокрытии своего истинного возраста, и даже нашли неочевидные улики. Недавно в эфире одного из телеканалов пластический хирург оценил возраст Яны Рудковской, взглянув на колени знаменитости, и его вердикт оказался неутешительным – 60-65 лет.

Звезда, сытая по горло подобными заявлениями, решила ответить на необоснованные обвинения. В своем инстаграм-аккаунте Яна опубликовала серию снимков, на которых она запечатлена в купальнике. Стройная и подтянутая блондинка продемонстрировала себя с разных сторон для того, чтобы злым языкам было что обсудить. Затравленная Рудковская заранее подготовилась к тому, что подписчики будут разбирать ее по косточкам, и даже сама поиронизировала над своим возрастом.

"Я уже ничему не удивлюсь и согласна быть столетней старушкой в самом рассвете сил," – заявила блондинка.

Как сообщил 5-tv.ru, продюсера даже пытались уличить в том, что она специально переделала документы, и ей на самом деле не 46, а 53 года, что всполошило народ. Впрочем, сама Рудковская в ответ на это призвала журналистов тщательнее проверять факты.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что униженную Яну Рудковскую обласкал Стас Садальский.