Известная спортсменка отреагировала на заявление о своей связи с женатым Богомоловым

Брак Константина Богомолова и Ксении Собчак подвергается нападкам все активнее. Недавно в Сети и вовсе появились слухи о разводе. А теперь нашлась предполагаемая любовница режиссера.

Худрук Театра на Малой Бронной и скандальная телеведущая поженились в 2019 году. Их свадьба вызвала огромный резонанс, а союз до сих пор не покидает список самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса. Недавно появились слухи о разводе эпатажной пары, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Константина заподозрили в романе с теннисисткой Еленой Весниной, чемпионкой и победительницей турнира Большого шлема. Режиссер и спортсменка вместе играли в теннис. В блоге Богомолова появилось фото, на котором он держит Елену за руку. Естественно общественность не смогла пропустить такой кадр. Скандальный блогер Лена Миро и вовсе назвала Веснину "идеальной женщиной" для режиссера. Также она добавила, что скандальное прошлое его жены Ксении Собчак плохо сказывается на его карьере.

Естественно, предположения не подтвердились. Елена замужем, Константин тоже состоит в браке. Спортсменку задели высказывания общественности. Она в довольно грубой форме отметила, что никого не уводит из семьи. "Я увожу? С ума сойти, бред полный", – негодовала Веснина.

Слухи о разладе в паре Собчак и Богомолова обсуждаются все активнее, хотя на годовщину свадьбы буквально несколько дней назад супруги крайне трогательно поздравили друг друга. Возможно, поклонники преувеличивают возможное охлаждение отношений Ксении и Константина.