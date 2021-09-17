Поддержавшую мигрантов Собчак после зверского убийства закидали камнями

В своем новом репортаже Ксения Собчак подняла очень серьезную тему, которая вызвала большой отклик у народа.

Неравнодушная журналистка очень чутко и оперативно реагирует на все важные события, происходящие в нашем обществе. На днях громкое ЧП случилось в маленьком селе Бужаниново: мигрантов из Таджикистана обвинили в зверском убийстве пенсионерки, после чего возмущенные жители вышли на народный сход. Ксения Собчак попыталась разобраться в этом вопросе и опубликовала репортаж о произошедшем.

Журналистка призналась подписчикам, что говорить на данную тему очень сложно, так как никто не хочет возбуждать ненависть против людей, которые просто приехали в Россию заработать деньги на жизнь. Тем не менее, говорить надо, так как проблемы в обществе есть и народное недовольство растет.

Тема действительно оказалась очень острой. Многим подписчикам Собчак показалось, что журналистка поддерживает мигрантов, после чего ее буквально закидали камнями в комментариях.

Недовольные фолловеры написали:

"ОНИ "приехали сюда заработать на нормальную жизнь" за счет нашей нормальной жизни...." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). "Никогда мы не будем жить с ними дружно. Никогда. Они чужие..... Закончится все плохо", "Идет замещение коренного населения полным ходом".

Некоторые подписчики прямо поинтересовались у Собчак, согласна ли она с тем, что нужно ужесточить ограничения для мигрантов, но журналистка не ответила, сохранив нейтралитет.

Ранее Ксения Собчак выпустила резонансное интервью с певицей МакSим, которая подробно рассказала ей о своей болезни.