Поддержавшую мигрантов Собчак после зверского убийства закидали камнями

Неравнодушная журналистка очень чутко и оперативно реагирует на все важные события, происходящие в нашем обществе. На днях громкое ЧП случилось в маленьком селе Бужаниново: мигрантов из Таджикистана обвинили в зверском убийстве пенсионерки, после чего возмущенные жители вышли на народный сход. Ксения Собчак попыталась разобраться в этом вопросе и опубликовала репортаж о произошедшем.
Журналистка призналась подписчикам, что говорить на данную тему очень сложно, так как никто не хочет возбуждать ненависть против людей, которые просто приехали в Россию заработать деньги на жизнь. Тем не менее, говорить надо, так как проблемы в обществе есть и народное недовольство растет.
Тема действительно оказалась очень острой. Многим подписчикам Собчак показалось, что журналистка поддерживает мигрантов, после чего ее буквально закидали камнями в комментариях.
Недовольные фолловеры написали:
"ОНИ "приехали сюда заработать на нормальную жизнь" за счет нашей нормальной жизни...." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). "Никогда мы не будем жить с ними дружно. Никогда. Они чужие..... Закончится все плохо", "Идет замещение коренного населения полным ходом".
Некоторые подписчики прямо поинтересовались у Собчак, согласна ли она с тем, что нужно ужесточить ограничения для мигрантов, но журналистка не ответила, сохранив нейтралитет.
Ранее Ксения Собчак выпустила резонансное интервью с певицей МакSим, которая подробно рассказала ей о своей болезни.
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