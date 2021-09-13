"Прилегли в катафалк": Муж Собчак сравнил брак со смертью

В годовщину свадьбы Константин Богомолов раскрыл чувства к Ксении Собчак. Получилось впечатляюще.

13 сентября 2019 года Ксения Собчак и Константин Богомолов связали себя узами брака. Журналистка все же довела возлюбленного до ЗАГСа. Свадьбу устроили весьма эпатажную — вместо лимузина молодоженов встретил катафалк, в котором принято развозить покойников. Спустя два года после знаменательного события режиссер подвел итоги женитьбы и ее последствия.

Константин Богомолов дал понять, что живым в браке себя не чувствует. По его словам, став мужем Ксении Собчак, он вышел за грань мирского и возвысился вместе с избранницей, как дух усопшего. "Два года назад мы прилегли в катафалк, чтобы взлететь, и два года парим над облаками", — выразился режиссер.

Кроме того, мужчина поделился совместными кадрами со знаменитой супругой. На них Константин Богомолов выглядит вполне довольным. Кроме фотографий, режиссер показал видео, где занимает место для гроба рядом с Ксенией Собчак.

Пользователи Сети поздравили пару с бумажной свадьбой. Ксения Собчак и Константин Богомолов получили немало теплых пожеланий. "Любовь до гроба!", "Берегите друг друга!", "Вы как пазлы, которые сошлись!", "Ксения безусловно похорошела и расцвела. Это главное", "Виторган нервно курит в сторонке", — отреагировал народ в комментариях.