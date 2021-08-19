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Шоу-бизнес
"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком

"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком

15 чемоданов нарядов привез Филипп Киркоров на конкурс "Новая волна" в Сочи. Была в них, среди прочего добра, и уникальная сумка от Louis Vuitton в виде американского военно-транспортного самолета С-17. Стоит она, как говорят, почти как настоящий самолет – 39 тысяч евро. Это почти три с половиной миллиона рублей!
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Сергей Лазарев приехал в этот раз в Сочи не один – с собой впервые он привез детей. 7-летний Никита и дочь Анна, которой скоро 3, чувствовали себя на красной дорожке уверенно – вспышки камер и толпы журналистов их не смущали. Анюта делала книксены как маленькая леди, а Никита уверенно позировал и говорил, что ему очень нравится все происходящее.

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"Никита уже появлялся со мной, а Анюта пришла впервые, но хорошо держится, репетировала долго дома", – радуется Лазарев.

"Они хотели пойти со мной – давно просились увидеть "Новую волну" лично, а не по телевизору. Я не смог отказать. Хотя и всегда был против повышенного внимания к детям", – продолжает певец.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Но тут вдруг на красную дорожку влетел Филипп Киркоров! С тем самым большим кожаным самолетиком. И стал им крутить в разные стороны, представляя себя, очевидно, капитаном этого чудо-борта. Сергей Лазарев был ошарашен увиденным, что уж говорить о маленьких детях! Правда, щедрый король любезно предложил семейству Лазарева потрогать свою дорогую кожаную игрушку.

В этот вечер Киркоров менял наряды со скоростью самолета – представал в короне, каменьях, блестках и дизайнерских шелках... Дети Сергея Лазарева, вероятно, решили, что попали в какое-то сказочное королевство!

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Напомним, "Новая волна" в Сочи продлится до 25 августа. Впереди – творческие вечера Димы Билана, Николая Баскова и Александра Розенбаума. На каждый концерт Филипп Киркоров приготовил нечто особенное! Но и Сергей Лазарев обещает сюрпризы и неожиданные дуэты.

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 19 августа 2021, 23:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Выше всех: Киркоров ошарашил гостей Крутого своим ростом

комментарии

Ответить:

гость
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А Ведь у Киркорова внешность говорит о многом. Дозвездился.
Гарри Поц
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Голубой съезд? А где муз Серёжки Лазаревой? Алекс Малиновский- где? Кто будет Серёжкин гараж наяривать?
1

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