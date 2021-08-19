"Хочешь потрогать?": Киркоров покрутил перед ошарашенным Лазаревым своим большим кожаным самолетиком

Сергей Лазарев приехал в этот раз в Сочи не один – с собой впервые он привез детей. 7-летний Никита и дочь Анна, которой скоро 3, чувствовали себя на красной дорожке уверенно – вспышки камер и толпы журналистов их не смущали. Анюта делала книксены как маленькая леди, а Никита уверенно позировал и говорил, что ему очень нравится все происходящее.
"Никита уже появлялся со мной, а Анюта пришла впервые, но хорошо держится, репетировала долго дома", – радуется Лазарев.
"Они хотели пойти со мной – давно просились увидеть "Новую волну" лично, а не по телевизору. Я не смог отказать. Хотя и всегда был против повышенного внимания к детям", – продолжает певец.
Но тут вдруг на красную дорожку влетел Филипп Киркоров! С тем самым большим кожаным самолетиком. И стал им крутить в разные стороны, представляя себя, очевидно, капитаном этого чудо-борта. Сергей Лазарев был ошарашен увиденным, что уж говорить о маленьких детях! Правда, щедрый король любезно предложил семейству Лазарева потрогать свою дорогую кожаную игрушку.
В этот вечер Киркоров менял наряды со скоростью самолета – представал в короне, каменьях, блестках и дизайнерских шелках... Дети Сергея Лазарева, вероятно, решили, что попали в какое-то сказочное королевство!
Напомним, "Новая волна" в Сочи продлится до 25 августа. Впереди – творческие вечера Димы Билана, Николая Баскова и Александра Розенбаума. На каждый концерт Филипп Киркоров приготовил нечто особенное! Но и Сергей Лазарев обещает сюрпризы и неожиданные дуэты.
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