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Сериалы
Зазвездившийся Галкин и его ссора с Гостюхиным: сериалу "Дальнобойщики" 20 лет

Зазвездившийся Галкин и его ссора с Гостюхиным: сериалу "Дальнобойщики" 20 лет

Картину о водителях большегрузов до сих пор помнят и любят.
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В 2021 году обладатель премии "ТЭФИ" сериал "Дальнобойщики" отмечает 20-летний юбилей. Картина о бывалом шофере Федоре Ивановиче и его легкомысленном напарнике Александре стартовала на экранах 10 сентября 2001 года и с самых первых эпизодов влюбила в себя зрителей. Главные роли в теленовелле исполнили Владимир Гостюхин и Владислав Галкин.

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Сценарий "Дальнобойщиков" захватил Гостюхина с первых строк. В 90-х, отмечает артист, не хватало светлых товарищеских историй. В центр сюжета картины поместили двух мужчин из разных поколений, которые, несмотря на абсолютную непохожесть, дружат и выручают друг друга из передряг. Лента напомнила Гостюхину о советском кинематографе.

Кроме того, Владимиру Васильевичу очень понравился образ Федора Ивановича – актеру захотелось воплотить его жизнь. Когда же Владимир Гостюхин узнал, что его напарником будет Владислав Галкин его радость не знала границ.

Гостюхин и Галкин сразу нашли общий язык. Владимир Васильевич и Владислав в равной степени были увлечены работой. Актеры даже встречались вне съемочной площадки, чтобы прорепетировать сцены будущих эпизодов.

Первый сезон снимали восемь месяцев. Съемочный день длился по 12 – 16 часов. Знаменитости безвылазно сидели в тесной душной кабине, от чего дико уставали. Когда премьерная часть "Дальнобойщиков" была отснята, измотанный Владимир Гостюхин ушел в отпуск на четыре месяца.

Гостюхин еще до премьеры знал, что сериал о мужиках из народа будет интересен зрителю. Но он даже не предполагал, что популярность картины будет столь велика. Исполнитель роли Федора Ивановича не мог даже войти в магазин – его тут же окружали толпы желающих автограф. На гонорар от сериала "Дальнобойщики" Владимир Гостюхин купил и отремонтировал квартиру в Минске, хотя платили актеру по нынешнем меркам очень скромно.

На волне популярности, как говорит Владимир Гостюхин, его напарник Владислав Галкин сильно избаловался. "Ко второму сезону он уже немножечко зазвездился, позволял себя "слабости" во время съемок", – отметил актер.

Гостюхин говорил молодому коллеге, что того "заносит". Однажды Владимир Васильевич и Владислав сильно поругались. Галкин пришел на площадку выпившим, старший товарищ его "отмазал". Между тем эта ситуация вывела Гостюхина из себя. Опытный актер не мог стерпеть такого непрофессионализма.

После окончания съемок звезды "Дальнобойщиков" не общались. В феврале 2010 года Владислава Галкина не стало. Сериал пробовали снимать без актера, но зрителям продолжение не понравилось.

Владимир Гостюхин не скрывает, что со смертью молодого коллеги смирился далеко не сразу. "Увидел Влада в гробу и лишь тогда поверил, что его не стало", – поведал актер. Звезда "Дальнобойщиков" считает, что Галкин был одарен от природы – был ярким и интересным.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 13:37 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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