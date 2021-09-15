"Молодуха": Галкин поднял на смех 66-летнюю Долину

Комик публично подтрунил над Ларисой Долиной. Максим Галкин развеселил поклонников.

Трансформация образа Ларисы Долиной превзошла ожидания россиян. Певица не только удачно сбросила вес, но и заметно похорошела. В почтенном возрасте звезда стала походить на молоденькую красотку, особенно в инстаграм-аккаунте. Пользователи Сети отмечают, что Лариса Долина старательно ретуширует свое лицо на фото, хотя сама она в этом не признается. Дело дошло то того, что Максим Галкин решил посмеяться над смелым преображением артистки.

Все началось с того, что шоумен опубликовал в личном блоге свою фотографию. Подписчики оставили для него море комплиментов и заявили, что он выглядит гораздо свежее, чем раньше. "Молодуха такой", "Когда ты стареешь, а Галкин нет", "Все моложе и моложе", — выразились комментаторы.

Некоторые укорили Максима Галкина за использование встроенного фоторедактора. Поэтому комик и вспомнил о вспышке молодости эстрадной дивы. "Как там Лариса Долина сказала: никаких фильтров – только маски и обертывания", — иронично ответил артист.

Шутку о красоте артистки признали удачной, Максим Галкин легко поднял народу настроение. Лариса Долина пользуется авторитетом в мире шоу-бизнеса, так что только ленивый еще не оценил внешность 66-летней звезды. Певица хорошеет с годами, но походить на девочку ей суждено лишь на отфотошопленных фотографиях.