Лайма Вайкуле встречает гостей в Юрмале

В Юрмале продолжается фестиваль "Рандеву", который стараниями его хозяйки Лаймы Вайкуле собрал первовеликих отечественных и мировых знаменитостей. Интересно, что у многих из них на Рижском взморье есть недвижимость, поэтому прийти в концертный зал "Дзинтари" они могли пешком. "Я живу недалеко от Лаймы, каждый день хожу на море, плаваю", – рассказал Dni.Ru Владимир Винокур. Похожий распорядок дня и у других знаменитых жителей латышского курорта – братьев Верников, Аркадия Укупника и четы Виторган. Артисты признаются, что ввиду занятости только тут, в курортной столице Латвии, они и могут встретиться, сходить друг к другу в гости. Валерий Леонтьев прилетел в Юрмалу всего на один день – фестиваль удачно вклинился между выступлением артиста в Израиле и отъездом на отдых в Испанию. А Лайма призналась, что часто видится с Аллой Пугачевой – дивы гуляют по пляжу, записывают смешные видеоролики.

