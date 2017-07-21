Лайма Вайкуле встречает гостей в Юрмале

В Юрмале продолжается фестиваль "Рандеву", который стараниями его хозяйки Лаймы Вайкуле собрал первовеликих отечественных и мировых знаменитостей. Интересно, что у многих из них на Рижском взморье есть недвижимость, поэтому прийти в концертный зал "Дзинтари" они могли пешком. "Я живу недалеко от Лаймы, каждый день хожу на море, плаваю", – рассказал Dni.Ru Владимир Винокур. Похожий распорядок дня и у других знаменитых жителей латышского курорта – братьев Верников, Аркадия Укупника и четы Виторган. Артисты признаются, что ввиду занятости только тут, в курортной столице Латвии, они и могут встретиться, сходить друг к другу в гости. Валерий Леонтьев прилетел в Юрмалу всего на один день – фестиваль удачно вклинился между выступлением артиста в Израиле и отъездом на отдых в Испанию. А Лайма призналась, что часто видится с Аллой Пугачевой – дивы гуляют по пляжу, записывают смешные видеоролики.
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