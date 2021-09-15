Отказавшаяся рожать Вайкуле забрала себе послушного малыша: Нет переживаний

67-летняя Лайма Вайкуле так и не стала мамой в прямом смысле этого слова.

Личная жизнь русской Мадонны очень волнует ее поклонников. Состоятельная, красивая, успешная певица почему-то так и не стала законной женой и счастливой мамой, и это вызывает недоумение многих. Недавно Лайма Вайкуле попыталась объяснить, почему она не воспитала наследников даже при наличии любимого человека.

Певица призналась, что, несмотря на некоторые гинекологические нюансы, она могла сама родить детей. Также одно время она собиралась усыновить ребенка, но ни того ни другого не случилось. По словам звезды, все было против этого, да и вопроса о том, что ребенок нужен обязательно, в ее жизни не стояло.

В беседе с Teleprogramma.pro Вайкуле рассказала, что у представителей шоу-бизнеса часто с детьми бывают большие проблемы, потому что наследниками надо заниматься, а времени на это обычно нет. Сама Лайма живет с собаками и даже на них у нее не всегда хватает времени, а с куда менее послушными детьми было бы еще сложнее.

"У меня не случилось. И нет переживаний по этому поводу," – подчеркнула артистка.

Отказавшись от мысли стать матерью, Лайма получила возможность взять малыша-щенка из питомника и заняться его воспитанием. Собаки имеют для певицы больше значение. В своей жизни она спасла много собак и уверена, что эти животные всегда будут присутствовать в ее жизни.

К сожалению, недавно Лайма Вайкуле пережила большое горе: певица потеряла одного из своих любимых малышей.