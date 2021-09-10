"Он просто забыл": Вайкуле оправдалась за предательство Крутого

Лайма Вайкуле не боится посмотреть в глаза Игорю Крутому, несмотря на давний конфликт.

Несколько лет назад у двух звезд российской эстрады возникло серьезное недопонимание. Игорь Крутой пытался вернуть музыкальный фестиваль "Новая волна" из Сочи в Юрмалу, однако Лайма Вайкуле в это же время организовала там собственный фестиваль "Рандеву", тем самым вставив коллеге палки в колеса.

Очевидно, композитора сильно задел поступок певицы – в одном из интервью Крутой даже назвал ее предательницей. Однако сама Вайкуле с этим совершенно не согласна. Лайма подчеркнула, что она сделала фестиваль у себя дома, это не навредило коллеге и никак нельзя назвать это предательством. К тому же артистка тогда предлагала композитору организовать мероприятие совместными усилиями.

"Он просто забыл," – оправдалась знаменитость.

В интервью "КП" Вайкуле призналась, что у нее нет никакой обиды на музыканта. При встрече она с чистой совестью может обнять его и посмотреть ему в глаза, а если с Игорем Яковлевичем вдруг что-то случится, певица будет очень переживать. При этом Вайкуле не знает, что творится в душе у самого Крутого и считает, что это его личные проблемы.

Недавно Лайма Вайкуле вошла в состав наставников популярного шоу "Голос 60+" – для 67-летней певицы это стало настоящим дебютом.