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Шоу-бизнес
Престарелая жена Солнцева объявила о разводе: Это даже не обсуждается

Престарелая жена Солнцева объявила о разводе: Это даже не обсуждается

Отношения Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович зашли в тупик. Супруга объявила о разводе.
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За отношениями скандального экс-участника "ДОМа-2" и его немолодой супруги следит чуть ли не вся страна. Они не раз выясняли отношения в эфире ток-шоу Андрея Малахова. Гоген заставлял 66-летнюю Екатерину молодиться, заниматься спортом и делать постоянные пластические операции. Терешкович покорно выполняла прихоти 40-летнего мужа, однако ничего не помогло. Гоген продолжил вести разгульный образ жизни, к которому Екатерина его активно ревновала. В итоге женщина не выдержала и объявила о разводе.

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Стало известно, что пара разъехалась. Екатерина даже не знает, где именно находится Гоген Солнцев. По ее словам, ей нет до этого дела. "Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он — не знаю, но меня это и не интересует", – поделилась Терешкович.

Весной этого года в попытке спасти отношения Екатерина Терешкович отправила молодого мужа в реабилитационный центр, чтобы там его избавили от пагубных зависимостей. Но все было тщетно, Гоген не исправился. Солнцев, в свою очередь, жаловался на чрезмерную агрессию супруги, которая может напасть на него с кулаками без повода.

Напомним, Гоген Солнцев активно ведет свои соцсети, большинство его контента как раз состоит из постов о его личной жизни и фото с Екатериной. Так, недавно подписчики раскритиковали внешний вид Терешкович под очередным фото. Они заметили, то женщина заметно пострела.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
13 сентября 2021, 20:15 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

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