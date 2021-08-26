Солнцев показал почерневшую жену-пенсионерку

Гоген Солнцев продемонстрировал россиянам снимок с супругой Екатериной Терешкович. Внешний вид женщины не понравился подписчикам шоумена.



Артист разместил фото в своем инстаграм-аккаунте. В кадре его 66-летняя избранница предстала в новом образе. Но поклонники шоумена не оценили ее внешний вид и пост в целом.

Фолловеры раскритиковали пару. Многие считают, что Гоген Солнцев с супругой хайпятся на своей разнице в возрасте и играют в любовь для публики, и этот контент им уже надоел.

Шоумен предстал в серебристом пиджаке. А Терешкович в платье из пайеток и черном парике. Он отметил, что темные волосы добавляют его возлюбленной возраста. "Вы стали скучными, придумывайте новый хайп", "Катерина постарела", – высказались пользователи соцсети. Парочку попросили сменить пластинку.

Отметим, что сейчас у супругов в отношениях, судя по всему, все хорошо. Если еще недавно семью сотрясали громкие скандалы и разборки из-за ревности Екатерины, то теперь чета демонстрирует идиллию. Ранее в честь деревянной свадьбы Гоген Солнцев устроил БДСМ-вечеринку с женой и оторвался по полной программе. Артист нежно признался супруге в любви, отметив, что она изменила его жизнь.