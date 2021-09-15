"Еле ходит": стало известно о состоянии Пугачевой

Известный стилист Джордж Ровалс оценил внешний вид Аллы Пугачевой и поделился своим экспертным мнением.

Максим Галкин активно ведет свой инстаграм-аккаунт и часто показывает подписчикам звездные образы своей знаменитой супруги. На днях на странице юмориста появилось очередное семейное видео: в кадр попала и принарядившаяся Алла Борисовна. Поклонники увидели, что для похода в гости артистка выбрала несколько рокерский образ. Алла Пугачева облачилась в черную кожаную куртку и пышную юбку длины макси с массивным ремнем на талии.

Дерзкий образ Примадонны взялся прокомментировать стилист-имджмейкер Джордж Ровалс, который раньше работал с гардеробом певицы. Эксперт сразу напомнил о почтенном возрасте артистки – ей уже 72 года – и подчеркнул, что в этих годах держаться так, как держится Пугачева, уже хорошо. Однако последний образ сильно усложняет задачу певицы.

Ровалс уверен, что кожаный наряд очень тяжел для женщины, которая и так уже находится не в самом лучшем своем состоянии и с трудом ходит. Из-за неудачного выбора одежды Пугачевой Галкину приходиться постоянно поддерживать супругу.

"Посмотрите — она уже еле ходит, на ней минимум пять килограммов висит," – заявил стилист.

В комментарии BLITZ+ имиджмейкер объяснил, что Примадонне необходимо выбирать легкие ткани в пастельных тонах – тогда ей удастся создать такой загадочный и воздушный образ, при котором люди даже не будут догадываться, сколько женщине лет.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что перед смертью близкий друг разоблачил Аллу Пугачеву.

