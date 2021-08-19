Одетый в латекс Солнцев отполировал зад после БДСМ-вечеринки

В честь деревянной свадьбы Гоген Солнцев устроил БДСМ-вечеринку и оторвался по полной программе. После праздника шоумен решился на необычную процедуру. Результатами он поделился в своем микроблоге.
После основного действа в масках и костюмах из кожи и латекса Гоген Солнцев сделал себе "бразильскую попку" и лишился волос на пятой точке.
Эпиляция была ужасно болезненной, и Гоген Солнцев продемонстрировал это на своей странице. Он нецензурно выругался и закричал в самый ответственный момент.
Впрочем, некоторые засомневались, что на фото перед ними предстала жена актера. Многие подумали, что это переодетый и накрашенный мужчина.
"Поиграли с Катюхой в ролевухи в стиле зайка и охотник. А Вы часто устраиваете любимым сюрпризы наедине? Поделитесь интересными движами, как можно еще разнообразить приватную жизнь? По ночам не спать же. Мы ж не старики какие-нить там", – написал Гоген. (Орфография сохранена).
Напомним, 40-летний Гоген Солнцев актер, радиоведущий и основатель Театра ужасов. Он известен своими скандальными выходками и эпатажными отношениями с 66-летней Екатериной Терешкович.
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