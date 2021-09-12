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Шоу-бизнес
Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности

Уже поделено: вдова заговорила о наследстве Краснова после обвинений в бессовестности

Избранница сценографа Бориса Краснова сделала заявление.
прочитано 730 раз

На днях похоронили близкого друга Аллы Пугачевой, художника-сценографа Бориса Краснова. Эксперт, работавший в свое время с Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым и другими отечественными звездами, скончался от последствий второго инсульта и ковида.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Незадолго до смерти Краснов был помещен в хоспис. По словам вдовы сценографа, Евгении, последние четыре месяца он сильно страдал. Женщина рассказала также, что слегшего после удара художника очень поддерживала Алла Пугачева.

Избранница Бориса Краснова возмущена обвинениями, которые обрушились на нее после смерти мужа. Злые языки шепчутся, что Евгения бессовестно бросила умирающего супруга.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ женщина заявила, что ее совесть чиста. Десять лет назад у Краснова, по ее словам, случился первый инсульт. Все эти годы она не отходила от супруга.

"Свои обязанности я выполнила, которые я должна была выполнить в этой ситуации", – сказала вдова Бориса Краснова.

Прояснила вдова сценографа и ситуацию с наследством. По словам Евгении, еще до первого инсульта Борис подписал с ней брачный договор. Согласно этому документу, все имущество Краснова поделено между его родными. Подробности вдова художника разглашать не стала.

Евгения подчеркнула, что будет бороться с людьми, которые порочат память ее избранника. Женщина не позволит распространять о нем грязные сплетни.

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Борис Краснов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2021, 12:45 Источник: "Ты не поверишь!" на НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

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ПУГАЧЁВА ВСЁ ПРИБРАЛА ПОД СЕБЯ
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