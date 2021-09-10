"Мы собрали необходимые средства": Успенская рассказала о раке после смерти друга

Королева русского шансона довольно близко общалась с Борисом Красновым и была в курсе его проблем. По словам певицы, дочь постановщика болела раком. Ради спасения наследницы Краснов отдал все свои деньги.
Когда средства на лечение кончились, сценограф обратился за помощью к друзьям. "Мы собрали необходимые средства за пять минут", – рассказала Любовь Успенская в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на "России 1". Борис Краснов был очень благодарен.
Ранее Любовь Успенская призналась, что испытала слишком сильную боль, когда услышала ужасающую новость о смерти друга. Исполнительница рассказала, что общалась со сценографом даже тогда, когда он уже был сильно болен. Он не переставал помогать ей и оказывать поддержку тогда, когда это было необходимо.
Напомним, известный сценограф скончался 7 сентября. Борис Краснов перенес два инсульта и оказался парализован. Последние дни он провел в хосписе. Официальной причиной смерти художника-постановщика стали осложнения на фоне коронавирусной инфекции.
Бориса Краснова похоронили на Троекуровском кладбище. На церемонию пришли многие российские знаменитости. В частности, прибыла проститься с другом и Алла Пугачева. Как писали "Дни.ру", многих смутил наряд певицы. Некоторым он показался дерзким и неуместным.
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