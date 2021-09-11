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Шоу-бизнес
Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво

Врач обнаружил следы операции на лице Пугачевой: Это некрасиво

Пластический хирург прокомментировал внешний вид Аллы Пугачевой на премьере сериала "Вертинский".
прочитано 131 раз

Появление Примадонны на красной дорожке не оставило равнодушными поклонников и прессу. Она заметно помолодела, некоторые даже спутали ее с собственной дочерью, Кристиной Орбакайте. Общественность стала гадать, что именно помогло артистке преобразиться – стилисты и гримеры или же пластические хирурги. Мнения комментаторов разошлись, одни были в восторге от внешности 72-летней певицы, другие посчитали такие радикальные перемены перебором.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Пластический хирург Тигран Алексанян развеял догадки поклонников. По словам специалиста следы операции на лице Аллы Пугачевой есть, но это не пластическая хирургия, а косметология. "Там только следы косметолога: увеличили губы и дали контур углам челюсти и подбородку. На самом деле, мне кажется, это некрасиво, ей не идет", – отметил врач.

Ранее Алла Пугачева похвалила Анастасию Волочкову за ее пение. Балерина недавно вспомнила, как на концерте по случаю юбилея Примадонны исполняла песню. А ранее Пугачева разрешила танцовщице спеть свою композицию из "Иронии судьбы, или С легким паром!" и даже похвалила за проделанную работу. Волочкова признается, что Алла Борисовна ее поддерживала в стремлении заняться карьерой певицы, за что она очень благодарна Примадонне.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
11 сентября 2021, 10:55 Источник: Blitz ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Рита Павонская
Пожаловаться Ответить
На залупу моего мужа похожа эта умалишённая идиотка.
1

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