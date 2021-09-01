"Страдаю": Толкалина взвыла из-за невозможности проводить дочь

У девушки знаменательная дата – она пошла учиться. Но 1 сентября ей пришлось провести без родных людей.
Мария Кончаловская на втором курсе МХПИ (Московского художественно-промышленного института). Кроме учебы наследница звездной фамилии является востребованной моделью. Некоторое время назад она проявила огромную силу воли и сбросила более чем 30 лишних килограммов.
Любовь Толкалина поздравила дочь с Днем знаний. Актриса разместила в своем инстаграм-аккаунте архивные снимки, где снята с дочерью в разные годы и бывшим мужем – режиссером Егором Кончаловским.
Знаменитость призналась, что ей тяжело от того, что она не смогла проводить девушку на учебу, как всегда делала это раньше. "Страдаю", – написала огорченная звезда. Актриса адресовала Марии мудрые и добрые материнские пожелания и посоветовала всегда благодарить учителей.
Поклонники восхитились трогательными кадрами и осыпали мать с дочерью комплиментами. Некоторые выразили сожаление о том, что Любовь Толкалина и Егор Кончаловский развелись. Как писали "Дни.ру", ранее Мария показала грудь в прозрачной майке, удивив своих фолловеров смелым поступком.
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