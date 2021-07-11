"Вся в мать": Голая дочь Толкалиной блеснула ягодицами

Любовь Толкалина приняла участие в обнаженной фотосессии своей дочери. Мария Кончаловская разделась на природе.

В инстаграм-аккаунте Марии Кончаловской появился кадр в стиле ню. Девушка оголилась на российских просторах на лугу, взяла зеркало и начала позировать перед камерой. Любовь Толкалина в стороне не осталась. Она сняла обнаженную дочь, стараясь передать через пикантный снимок художественную эстетику. Фотосессия на фоне густой травы получилась весьма эффектной.

Один из эротичных снимков Мария Кончаловская опубликовала в инстаграм-аккаунте. На нем наследница актрисы стоит спиной к объективу, демонстрируя обилие татуировок на коже и интимную область ниже пояса. Черно-белый оттенок фото передал плавные изгибы тела девушки так, что российские просторы стали лишь небольшим дополнением. В зеркале, которое Кончаловская прислонила к спине, отразился пейзаж.

Россияне пришли в восторг, увидев соблазнительный кадр молодой модели. Они осыпали и Марию, и ее мать комплиментами. Многие решили, что Любовь Толкалина подает дочери положительный пример и прививает ей тягу к искусству. "Спасибо, что делитесь красотой и эстетичностью", "За мамой повторяешь", "От мамы красота передалась!", "Голая попа", "Вся в мать", "Надо на ягодицах тоже набить тату, а то как-то выделяются из образа", — написали воодушевленные комментаторы.