Вся в мать: дочь Кончаловского сверкнула голой грудью в прозрачной майке

Взрослая дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского отважилась на откровенный наряд.

Наследница знаменитых актеров активно готовится к новому учебному году – молодая женщина является студенткой. В преддверии 1 сентября Мария отправилась за покупками, а вернувшись с шоппинга, сразу же продемонстрировала обновки подписчикам в Сторис своего инстаграм-аккаунта. Предпочтения дочери Любови Толкалиной напомнили некоторым фолловерам о самой актрисе, которая тоже периодически тяготеет к откровенным нарядам.

Мария рассказала подписчикам, что в ее институте нет формы, но ей бы хотелось выглядеть "серьезно и прикольно" одновременно. Поэтому женщина купила короткую юбку в стиле японских школьниц, белые рубашки, разноцветные жилетки, а также совершенно прозрачную майку.







Все обновки Кончаловская сразу же показала на себе. При этом прозрачную кофточку женщина примерила без бюстгальтера и покрасовалась в таком виде перед камерой. Изображение в районе груди Мария предусмотрительно зацензурировала, однако при движениях девушки на видео подписчики без труда разглядели голую грудь модели. Как именно Кончаловская планирует носить столь прозрачный топ в институт, она не пояснила.

Ранее "Дни.ру" писали о матери Марии Кончаловской – Любови Толкалиной, которая недавно в очередной раз оголилась в Крыму.