"Без кольца": женатого Галкина поймали с поличным

Ведущий программы "Лучше всех" поделился в своем инстаграм-аккаунте забавным видео со съемок шоу, на котором он предстал в форме представителя органов правопорядка. Музыкальным сопровождением к видео послужила известная песня Ирины Аллегровой "Младший лейтенант". На слова "безымянный палец без кольца" Максим Галкин и сам попытался снять обручальное кольцо с пальца, однако это у него не получилось или же юморист просто вовремя одумался.
Подписчики Галкина сразу же поймали шоумена с поличным и отметили, что Алле Борисовне такая несанкционированная холостяцкая акция точно не понравилась бы. Ироничные фолловеры написали:
"Вот те на! Лейтенант! Да еще и без кольца" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "А че хотел снять кольцо", "С кольцом только промах вышел, а так убедительно".
Подписчики юмориста отметили, что ему очень идет форма. Правда, и здесь не обошлось без едких замечаний: одним показалось, что брюки слишком длинны, другим – что прическа не соответствует статусу, третьи в вовсе не поняли "кривляний" ведущего. Впрочем, артисту все же удалось повеселить публику, а это и было его основной целью.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что на полуголого Максима Галкина положила глаз овдовевшая Марина Зудина.
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