"Копейка в базарный день": пропавшую Степаненко смешали с грязью

Примечательно, что читатели "Дни.ру" принялись обсуждать не столько пропажу с экранов артистки эстрады, как ее личную жизнь и профессиональные заслуги. Среди комментаторов оказалось много ненавистников юмористки.
"Вот и узнали мы цену артистическому и юмористическому таланту Степаненко, лишенной протекции и покровительства Петросяна. Копейка в базарный день. Спокойной и счастливой старости бабульке, никому не нужной и всеми забытой", "Ее время кануло в Лету", "Кому она нужна, старая кадушка?", "Мне не жаль ее. Она вырвала зубами даже то, что ей и не принадлежало. Ей казалось, что она бесподобна, и Петросян принимает ее самолюбование. Обожглась. Не она первая, не она последняя самовлюбленная тетка", – высказались россияне. Но истинные поклонники вступились за Елену Степаненко.
"Не дай бог пережить то, что пережила Елена", "Елена Степаненко достойная женщина. Здоровья и радости ей", "Елена Петросян самая лучшая, умнейшая, талантливая. И правильно, что она рассталась с этим стариком", – встали на защиту юмористки комментаторы.
Напомним, последний раз звезда выкладывала фото в свой инстаграм-аккаунте в минувшем году. Ее шоу на "Росси 1" перестало выходить в эфир. По слухам, передачу закрыли из-за низких рейтингов.
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы
Big Ass Photos - Free Huge Butt <цензура>, Big Booty Pics