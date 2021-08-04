Стало известно об исчезновении Елены Степаненко

Весной прошлого года после скандального развода с юмористом Евгением Петросяном Елена Степаненко повысила свои рейтинги и заработала бешеную популярность. Она заметно похорошела и стала востребована, как на пике карьеры. Ей даже дали вести собственное шоу на "России 1" под названием "Еще не вечер!".
Юмористка начала вести соцсети и общаться с поклонниками. Однако сегодня ее не видно и не слышно. Последний раз она выкладывала фото в "Инстаграм" год назад. Ее шоу перестало выходить в эфир.
Ходят слухи, что программу просто закрыли из-за низких рейтингов. Якобы Елена Степаненко не оправдала надежд руководства.
Что сейчас происходит в жизни 68-летней бывшей жены Евгения Петросяна, и чем она занимается, не известно. В отличие от нее сам юморист продолжает вести активный образ жизни и путешествует со своей женой и маленьким сыном. Он периодически выкладывает в своем "Инстаграм" кадры из своей насыщенной жизни.
Напомним, о расставании одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса Елены Степаненко и Евгения Петросяна стало известно в 2018 году. Бывшие супруги через суд делят многомиллионное совместно нажитое имущество6 которое накопили за 30 лет брака.
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