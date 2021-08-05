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Шоу-бизнес
Боярская случайно рассекретила лицо маленького сына

Боярская случайно рассекретила лицо маленького сына

Елизавета Боярская и Максим Матвеев подали ребенку хороший пример. Двухлетний малыш попал на камеру.
прочитано 415 раз

В декабре 2018 года Елизавета Боярская произвела на свет второго сына Григория. Артистку и ее супруга Максима Матвеева осыпали поздравлениями, при этом их попросили скорее показать мальчика. Будучи уверенными, что счастье любит тишину, звездные родители не стали торопиться демонстрировать ребенка. Лицо малыша для многих россиян так и осталось загадкой. Однако на днях двухлетний Григорий все же засветился в Сети.

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 Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

Елизавета Боярская сняла ролик о том, как ее семья очищает от мусора берег озера. Знаменитые супруги бережно собирали общественные отходы в мешки с помощью специальных инструментов, и маленький Григорий не остался в стороне. Ребенок стоял с ними рядом и контролировал процесс. Актриса разместила видео в инстаграм-историях, поэтому в профиле оно не сохранилось. Однако посмотреть ролик сейчас можно на сайте "7 Дней".

Максим Матвеев в своем блоге высказался о семейном мероприятии. Семья насобирала два огромных мешка мусора, который оставили отдыхающие. По словам актера, именно маленький наследник позвал всех к озеру в лес. Ребенок хотел собирать грибы, но Елизавета Боярская и ее супруг решили помочь природе. "Папа… а почему люди такие неаккуратные?" — спросил малыш у Максима Матвеева.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 15:44 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елизавета Боярская застыла во времени

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