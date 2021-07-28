Каждый занимается своим: почему бросивший жену Матвеев и не умеющая готовить Боярская живут как соседи

28 июля Елизавета Боярская и Максим Матвеев празднуют его 39-летие и 11-ю годовщину свадьбы. За этот срок пара успела пережить взлеты и падения.



Уход из театра, влюбленность женатого Максима Матвеева, новый брак и слухи о разъезде с Елизаветой Боярской по разным квартирам. Чего только не было на пути у звездной пары. Но похоже, несмотря на слухи, у актеров на личном фронте все стабильно уже 11 лет.

Максим Матвеев родился в Калининградской области в 1982 году. Когда ему было три года, родители развелись. Мальчика растила мать, которая работала библиотекарем, и дедушка, который заменил ему сильное отцовское плечо.

Когда Максиму было десять лет, мать снова вышла замуж. Отчимом будущего актера стал моряк Алексей. Он был примером для подражания и опорой подростка. Вместе семья перебралась в Саратов, где у них родился еще один сын.

После окончания школы Максима Матвеева заприметил театральный педагог и предложил поступать в консерваторию. В итоге его приняли сразу на второй курс.

Вскоре Матвеев поступил в Школу-студию МХАТ и стал выступать в спектаклях "Король Лир", "С любимыми не расставайтесь" и "Идеальный муж". Однако кино постепенно вытеснило театр из жизни актера.

Матвеев сразу получил главную роль в "Тисках" Валерия Тодоровского. Имя максима Матвеева стало известно широкому зрителю. А уж после картин "Стиляги" и "Тариф "Новогодний" его уже обожали миллионы.

Со временем в жизни Матвеева наступила пора серьезных фильмов. Он снялся в "Бесах", "Контрибуции" и наконец в "Анне Карениной. История Вронского".

Первой женой Максима Матвеева стала коллега по сцене Яна Секста. Однако спустя год пара распалась. Говорят, что актер влюбился в Елизавету Боярскую и ушел от супруги. С дочерью экранного д’Артаньяна он познакомился еще до брака, но почему-то тогда таких сильных чувств не возникло. А может, он просто на них не рассчитывал. Чувства оказались взаимными, и в 2010 году Боярская и Матвеев создали семью.



Проблемы во втором браке актера начались почти сразу. Елизавета Боярская не была приучена к ведению хозяйства, так что глажка, стирка и готовка стали для нее открытием. Тем не менее, Матвеева это не раздражало. Пара смогла быстрой найти компромисс.



Через два года после свадьбы Елизавета Боярская родила сына. А в 2016 года в СМИ поползли слухи о том, что пара разъехалась. Но как выяснилось, пара всего навсего была вынуждена какое-то время пожить на два города из-за работы. Боярская служила в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, а Матвеев играл в Москве. Сплетни развеялись, когда Боярская родила мужу второго сына.

Мать Елизаветы Боярской Лариса Луппиан положительно отзывается о зяте. Она считает, что дети мудро ведут быт и поддерживают друг друга на семейном пути.

"Они быстрее пришли к тому, что не мешают друг другу жить. Каждый занимается своей карьерой, и другой его отпускает", – рассказала она.

После таких слов многие домостроевцы могут подумать, что супруги живут как соседи. Однако Лариса Луппиан уверена, что два творческих человека просто нашли идеальную середину своего счастья. Они не привыкли просто сидеть вместе дома и воспитывать детей.