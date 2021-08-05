Михалков серьезно обидел Удовиченко

Актриса Лариса Удовиченко рассказала, почему режиссер Никита Михалков убрал ее из фильма "Урга – территория любви".

Советско-французский фильм "Урга – территория любви", снятый Никитой Михалковым, вышел в 1991 году. Большинство ролей в этой картине исполнили китайские актеры, но мало кто знает, что над ней также работала Лариса Удовиченко. Актриса снялась в нескольких сценах, но позже, по ее словам, режиссер отказался от "русской линии".

В ютуб-шоу "Снежная Лавина" Удовиченко рассказала, что долгое время находилась в так называемой Китайской Монголии, где шла работа над "Ургой". Съемочной группе не понравилась местная еда, поэтому однажды Лариса приготовила борщ. Когда актриса отнесла борщ Михалкову, тот сказал, чтобы купили плитку и готовили это блюдо каждый день.

В итоге Удовиченко, которая приехала сниматься в фильме, стала полевым поваром. "Мне было, конечно, обидно, что мою роль вырезали", – призналась актриса. Она отметила, что все равно очень любит этот фильм, как и все работы Никиты Сергеевича.

Напомним, фильм "Урга – территория любви" является обладателем главного приза Венецианского кинофестиваля. После премьеры картины Никита Михалков стал победителем премии "Ника" в номинации "Лучший режиссер". Также кинолента была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" в 1993 году ("Лучший фильм на иностранном языке").