Михалков серьезно обидел Удовиченко

Советско-французский фильм "Урга – территория любви", снятый Никитой Михалковым, вышел в 1991 году. Большинство ролей в этой картине исполнили китайские актеры, но мало кто знает, что над ней также работала Лариса Удовиченко. Актриса снялась в нескольких сценах, но позже, по ее словам, режиссер отказался от "русской линии".
В ютуб-шоу "Снежная Лавина" Удовиченко рассказала, что долгое время находилась в так называемой Китайской Монголии, где шла работа над "Ургой". Съемочной группе не понравилась местная еда, поэтому однажды Лариса приготовила борщ. Когда актриса отнесла борщ Михалкову, тот сказал, чтобы купили плитку и готовили это блюдо каждый день.
В итоге Удовиченко, которая приехала сниматься в фильме, стала полевым поваром. "Мне было, конечно, обидно, что мою роль вырезали", – призналась актриса. Она отметила, что все равно очень любит этот фильм, как и все работы Никиты Сергеевича.
Напомним, фильм "Урга – территория любви" является обладателем главного приза Венецианского кинофестиваля. После премьеры картины Никита Михалков стал победителем премии "Ника" в номинации "Лучший режиссер". Также кинолента была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус" в 1993 году ("Лучший фильм на иностранном языке").
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