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Шоу-бизнес
"Папик все устроит": Ивлееву вывели на чистую воду после слухов о разводе

"Папик все устроит": Ивлееву вывели на чистую воду после слухов о разводе

Александр Васильев не смог пройти мимо ярких образов Насти Ивлеевой. Он прокомментировал ситуацию.
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Историк моды отметил, что, по стандартам прошлого, Настя точно никак не может считаться звездой, но она – самый успешный блогер наших дней. "Победителей не судят", – признал эксперт. Он указал, что дива подбирает крайне эффектные образы и любит яркие оттенки. По его мнению, все дело в том, что она хочет всегда оставаться в центре внимания.

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Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Александр Васильев заметил, что Настя Ивлеева обожает брюки, но иногда надевает и юбки. Однако с этой частью гардероба, как и с высокими каблуками, которые очень идут звезде, иногда бывают проблемы. По мнению специалиста, звезда пока не совсем разобралась с позами, в которых снимается: достаточно широко расставляет ноги и не ставит их ровно. "На грани вульгарности", – признался он.

Эксперт подчеркнул, что во внешности ведущей нет ничего особенного, но она напоминает ему Кристину Орбакайте, Алену Свиридову и Уму Турман. Однако для того, чтобы подчеркнуть элегантность, которая есть в диве, ей необходимо вернуться к классике, чего она делать совсем не хочет. По словам Александра Васильева, все дело в том, что такие образы "продаются" гораздо менее успешно.

Историк моды сравнил Настю Ивлееву и с бортпроводницей, и с героиней мультфильма, и со школьницей. Более всего Васильева впечатлили "клетчатые пижамы", которые очень любит знаменитость. Брючные костюмы в стиле оверсайз нередко можно увидеть на Насте. По мнению специалиста, в них она напоминает избалованную девушку, которая полагает, что "папик все устроит". Он признал тот факт, что ведущая может быть и роковой красоткой, и леди, и "скромняшкой".

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Фото: www.instagram.com/ _agentgirl_
Автор: 5 августа 2021, 11:09 Источник: "7Дней.ру" ✓ Надежный источник
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