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Шоу-бизнес
Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем

Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем

Страна обсуждает вероятный развод блогера Анастасии Ивлеевой с музыкантом Элджеем. Но какая кошка пробежала между ними? Об этом корреспондент "Дни.ру" на премьере сериала "Плохой доктор" (выходит на Vip Play) спросил звездного эксперта по отношениями блогера Диану Литвинову.
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Брак 30-летней блогерши с рэпером Элджеем не продлился и двух лет. Потом поклонники перестали замечать кольцо на ее пальце, а слух о расставании подогрели намерения рэпера выпустить клип, в котором обыгрывался разрыв. На странице в Instagram Настя написала: "Нам стало скучно, больше не интересно", добавив эмодзи разбитого сердца. Но так ли плохо между ними все на самом деле?

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"Я недавно была на мероприятии, куда были приглашены Ивлеева с Элджеем, и почувствовала, что между ними есть какой-то холодок, - рассказала Литвинова. – Сегодня много пишут о том, что они якобы разводятся, поэтому мне было самой интересно понаблюдать за их отношениями. И поняла, что они стали не так близки, как прежде, хотя раньше искра между ними и энергетика очень чувствовались".

"Отношения можно потерять на ранней стадии отношений, вскоре после свадьбы, – считает Литвинова. – И тут важно пойти навстречу друг другу, вносить какие-то свежие эмоции в отношения. Сегодня между ними больше стало дружбы, а не любви. В частности, я не понимаю, почему Элджей никак не участвует в ее блогах, почему Настя надолго уезжает сама, а мужа с собой не берет. На расстоянии в такие периоды, когда наметился кризис, тоже не классно быть".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 14:56
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