Литвинова сообщила настоящую причину разрыва Ивлеевой с Элджеем

Страна обсуждает вероятный развод блогера Анастасии Ивлеевой с музыкантом Элджеем. Но какая кошка пробежала между ними? Об этом корреспондент "Дни.ру" на премьере сериала "Плохой доктор" (выходит на Vip Play) спросил звездного эксперта по отношениями блогера Диану Литвинову.

Брак 30-летней блогерши с рэпером Элджеем не продлился и двух лет. Потом поклонники перестали замечать кольцо на ее пальце, а слух о расставании подогрели намерения рэпера выпустить клип, в котором обыгрывался разрыв. На странице в Instagram Настя написала: "Нам стало скучно, больше не интересно", добавив эмодзи разбитого сердца. Но так ли плохо между ними все на самом деле?

"Я недавно была на мероприятии, куда были приглашены Ивлеева с Элджеем, и почувствовала, что между ними есть какой-то холодок, - рассказала Литвинова. – Сегодня много пишут о том, что они якобы разводятся, поэтому мне было самой интересно понаблюдать за их отношениями. И поняла, что они стали не так близки, как прежде, хотя раньше искра между ними и энергетика очень чувствовались".

"Отношения можно потерять на ранней стадии отношений, вскоре после свадьбы, – считает Литвинова. – И тут важно пойти навстречу друг другу, вносить какие-то свежие эмоции в отношения. Сегодня между ними больше стало дружбы, а не любви. В частности, я не понимаю, почему Элджей никак не участвует в ее блогах, почему Настя надолго уезжает сама, а мужа с собой не берет. На расстоянии в такие периоды, когда наметился кризис, тоже не классно быть".