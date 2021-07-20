Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Вторник
20 июля
Лента новостей
18:03
В Петербурге умер подавившийся виноградом ребенок
17:48
Пугачева будет в шоке: вскрылись данные об оральном сексе Галкина с красоткой
17:45
Кончаловская натянула до ушей еле прикрывающий промежность купальник
17:11
"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности
17:10
Празднующая 80-летие Чурсина из "Угрюм-реки" объяснила свое исчезновение
16:51
Жуткие травмы: зверски избитого сына Пьехи срочно увезли в больницу
16:47
После смерти известно актера вдова раскрыла страшную тайну
16:36
Могила Панайотова оказалась рядом с покойной Началовой
16:26
"Много вина и чачи": что происходило за кадром нового сезона сериала "Сваты"
16:22
"Умолял ее переспать": Актер Рейнольдс потерял голову из-за сексапильной коллеги
16:20
Самый богатый человек в мире Джефф Безос отправился в космос
16:13
"Какие изгибы": Цискаридзе засняли полностью голым на улице
16:08
Развод после венчания и борьба за жизнь: как складывается судьба Бориса Корчевникова
16:00
"Боюсь": Водонаева после инсульта стремительно слепнет
15:47
Летевшего из Египта в Пермь пилота ослепили лазером
15:39
Стартовали съемки нового сезона сериала "Реальные пацаны": сюжет и когда премьера
15:30
"Трусы уже надоели": Пристыженная Волочкова спрятала промежность
15:30
"Иду против правил": обнародовано первое фото рожденного от суррогатной матери сына Рудковской
15:23
Официально: Бородина сделала окончательное заявление о разводе
15:13
Тимати решил отнять у Решетовой сына
15:05
"Она не ключевой персонаж": во МХАТе оправдались за Бузову
14:42
Низкий рост и полнота: Изнуренный онкологией Юдашкин заговорил о комплексах
14:38
Обнародованы данные о состоянии тяжелобольного Зейна из сериала "Клон"
14:38
Кадры сыновей Рудковской вызвали оторопь: Сколько понтов
14:34
Страшный рок на взлете: как погибла молодая звезда "Не могу сказать "прощай" Анастасия Иванова
14:28
"Мочалка на башке": Певцов опозорил вышедшую в свет жену
13:59
Стало известно о жутких последствиях ковида у Сотниковой
13:51
Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования
13:44
"Живу короткими отрезками": смертельно больной Юдашкин о борьбе с онкологией
13:37
Эрдоган намерен обсудить с Байденом признание Косово
13:32
"Следущий черед твой": Аршавину с Боней на руках напомнили об эффекте бумеранга
13:30
Стали известны подробности состояния госпитализированного Балуева
13:24
Ребенок получил ожоги глаз после похода в общественную баню в Саранске
13:18
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
12:51
Обнаженная Глюкоза выставила напоказ все прелести: Зачем одежда?
12:49
"Это произошло": Потрясенная смертельным диагнозом Пугачева испытала ужас
12:49
Впервые увидев, перестала дышать: обнародовано эмоциональное сообщение Карпович самому важному мужчине
12:40
"Негламурненько": Арзамасова показала "беременные" будни
12:40
Политолог Суздальцев предрек провал мечтающей о встрече с Путиным Тихановской
12:37
Мигранты устроили драку во дворе жилого дома в Подмосковье
12:19
В Подмосковье поймали серийного грабителя
12:10
Это конец: режиссер "Сватов" довел Кравченко и Кошмал до слез
12:01
Одинокая затворница: как сложилась жизнь звезды "Маленькой Веры"
11:56
За сутки в России 23 770 человек заразились коронавирусом
11:44
Кинут Украину, как Афганистан: советник главы Офиса Зеленского боится предательства со стороны США
11:34
"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление
11:30
Съемки приквела "Игры Престолов" заморозили
11:07
Ребенок утонул во время купания в реке на Алтае
10:56
"Надо беречь себя и готовиться": рыдающий Дюжев рассказал Корчевникову о злом роке и смерти из-за рака
10:52
Депутат Госдумы: Путин дал сигнал к приведению военных в состояние повышенной готовности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
Проклова пожалела оставшихся без оральных ласк любовников Поплавской
Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности

"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности

Настя Ивлеева завершила близкую дружбу с Идой Галич, получив информацию о беременности. Теледива признала ошибку.
прочитано 544 раза

В новом ютуб-шоу Настя Ивлеева объяснила, почему потеряла подругу. Два года назад звезда программы "Орел и решка" поддерживала теплые отношения с блогером Идой Галич, девушки были не разлей вода. Однако их близкая товарищеская связь оборвалась в самый неожиданный момент, не выдержав проверку на прочность. Звездная подруга заявила Насте Ивлеевой, что беременна, и они перестали общаться.

ПО ТЕМЕ

"Срамота": на фоне слухов о разводе Ивлеева пошла по девочкам

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Сейчас телеведущая признается: она решила вычеркнуть Иду Галич из жизни в силу личных убеждений. Настя Ивлеева не хотела превращаться в человека, который постоянно поглощает информацию о чужом семейном укладе и соглашается на тихие посиделки. Теледива чувствовала себя далекой от того образа жизни, что приняла беременная подруга, желая развлекаться и кутить. "Мне сказали "у нас будет ребенок". И я просто не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти от этих отношений", — объявила знаменитая блондинка экс-приятельнице.

Сейчас Настя Ивлеева считает, что поступила неправильно. По ее мнению, отказываться от хороших человеческих отношений было глупо. Ида Галич объявила бывшей подруге, что ее долгое время терзала обида, поскольку Настя Ивлеева обещала ее поддерживать во время беременности и быть рядом столько, сколько потребуется.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 июля 2021, 17:11 Источник: Youtube/Galich Ida ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины вместо мужчин: взгляд психолога на гендерную революцию

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жаль, такая молодая": Кончаловский показал распластанную на столе побелевшую дочь

Режиссер шокировал народ снимком наследницы
Шоу-бизнес

Аборт и неизвестный отец: Утяшева довела близкого человека до слез

Она перенесла несколько операций
Шоу-бизнес

Основания для опасений есть: супруг проигнорировавшей заседание Бородиной озвучил новые требования

Скандал продолжается
Шоу-бизнес

"Третьему ребенку быть": Гагарина сделала неожиданное заявление

Певица переживает за фигуру

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+