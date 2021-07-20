"У нас будет ребенок": Ивлеева разорвала отношения после слов о беременности

Настя Ивлеева завершила близкую дружбу с Идой Галич, получив информацию о беременности. Теледива признала ошибку.

В новом ютуб-шоу Настя Ивлеева объяснила, почему потеряла подругу. Два года назад звезда программы "Орел и решка" поддерживала теплые отношения с блогером Идой Галич, девушки были не разлей вода. Однако их близкая товарищеская связь оборвалась в самый неожиданный момент, не выдержав проверку на прочность. Звездная подруга заявила Насте Ивлеевой, что беременна, и они перестали общаться.

Сейчас телеведущая признается: она решила вычеркнуть Иду Галич из жизни в силу личных убеждений. Настя Ивлеева не хотела превращаться в человека, который постоянно поглощает информацию о чужом семейном укладе и соглашается на тихие посиделки. Теледива чувствовала себя далекой от того образа жизни, что приняла беременная подруга, желая развлекаться и кутить. "Мне сказали "у нас будет ребенок". И я просто не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти от этих отношений", — объявила знаменитая блондинка экс-приятельнице.

Сейчас Настя Ивлеева считает, что поступила неправильно. По ее мнению, отказываться от хороших человеческих отношений было глупо. Ида Галич объявила бывшей подруге, что ее долгое время терзала обида, поскольку Настя Ивлеева обещала ее поддерживать во время беременности и быть рядом столько, сколько потребуется.