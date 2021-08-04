Интимная съемка Куценко произвела фурор: Ничего себе

Актер не только делится своими размышлениями на самые разные темы, рассказывает о закулисной жизни, а также анонсирует выходы своих новых работ, но и вводит новые рубрики в своих соцсетях. Сейчас одной из самых ожидаемых являются его забавные картинки и анекдоты в "историях", которые появляются ежедневно.
Единственная "сфера", которую практически не освещает Гоша Куценко, это его личная жизнь. Актер считает, что все семейные моменты должны оставаться для души, а потому обычно не вовлекает в них поклонников. Иногда он публикует снимки с супругой исключительно со светских выходов, а найти кадры с детьми вообще не представляется возможным.
Исключения, как известно, бывают из всех правил, а потому накануне артист порадовал поклонников. Он опубликовал видео, на котором можно наблюдать и его самого, и любимую жену, и двоих дочерей, Евгению и Светлану. Гоша показал поклонникам, как тепло они проводят время в Подмосковье. "Ничего себе", – только успевал восхищаться происходящим вокруг артист.
Младшая дочь активно позировала папе, а он выглядел счастливым и отдохнувшим. Личные кадры произвели фурор в Сети. "Как же хорошо с семьей", "Гоша, Вы лучший! Почаще бы видеть такую красоту", "Как же хорошо! Тоже захотелось к вам и купаться", "Ой, радость то какая! Очень классные", – комментировали подписчики.
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