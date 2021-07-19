"Надо бы остановиться": переодетый в женщину Куценко вызвал оторопь

Гоша Куценко удивил публику странным видом. Он примерил на себя сценический образ Аллы Пугачевой.

Актер показал своим поклонникам в "Инстаграм", что обладает прекрасным чувством юмора. Он предстал с длинными пышными волосами, в черном платье и блестящем пиджаке. В забавном ролике Гоша Куценко танцует и открывает рот под песню Примадонны.

"Надо бы остановиться с такими видосами", – отметил артист. При этом он добавил цитату из песни звезды: "Не могу и не хочу!". Фолловеры пришли в оторопь от вида Гоши Куценко, при этом отдав должное его самоиронии."Я ору, сейчас пупок надорву", "Это ж можно так в образ войти, что потом не вынырнуть!".

Напомним, ранее 54-летний Гоша Куценко рассказал об интимной стороне жизни. Актер во втором браке – его супругой является модель Ирина Скриниченко. Артист не скрывает, что за ним закрепилась слава ловеласа. Он не видит ничего плохого во флирте с женщинами. По мнению звезды, это часть его профессии.



Как писали "Дни.ру", на светских тусовках Гоша Куценко предпочитает появляться без жены. Актер отметил, что Ирина не любит публичности, и занимается воспитание двух дочерей.