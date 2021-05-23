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Шоу-бизнес
"Падает!": интимные утехи в койке с молодой женой все меньше волнуют 54-летнего Гошу Куценко

"Падает!": интимные утехи в койке с молодой женой все меньше волнуют 54-летнего Гошу Куценко

54-летний Гоша Куценко во втором браке женат на 40-летней модели Ирине Скриниченко. Об отношениях и интимной стороне семейной жизни актер рассказал журналистам на юбилейной русской музыкальной премии канала RU.ТV
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Куценко часто называют бабником и ловеласом, но он не обижается. "Наоборот, это очень хорошо, – улыбается Гоша. – В наше время любой намек на "натуральность" – что-то олдскульное, приятное. Я люблю пофлиртовать с женщинами – это часть моей профессии. Но супруга при этом меня не ревнует – наверное, она в этот момент тоже с кем-то флиртует. Я не знаю – в ее личную жизнь не вмешиваюсь. Мы вообще не ревнивые – вероятно, поэтому так долго вместе".

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Гоша Куценко

Гоша Куценко актер, продюсер, кинорежиссер

Правда, как признался артист, с годами его сексуальная жизнь стала намного спокойнее. "Тестостерон же падает, – пояснил Куценко. – После 25 лет стал ощущать его недостачу. Хотя никакие стимулирующие (потенцию – Прим. ред.) препараты пока не пью. Вероятно, у меня, как у всех лысых, был большой запас тестостерона, поэтому надолго хватило. Но я еще в строю!"

Правда, с годами ценности артиста изменились. "Если выбирать между каким-то романтическим приключением и сном, то я, наверное, предпочту сон, – заверил актер. – Супруга не жалуется, потому что ей нравится, когда я много работаю и когда меня нет дома. За мной же нужно ухаживать! Поэтому приезжаю домой редко, но, что называется, метко".

При этом на светских мероприятиях Гоша всегда появляется без супруги. "Она – очень уединенный человек, у нее своей мир, – объяснил актер. – Она не любит публичность. В конце 90-х – начале "нулевых" – мы с ней все прошли и больше не интересно. Сегодня она воспитывает двух дочек".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Гоша Куценко. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 23 мая 2021, 11:52
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