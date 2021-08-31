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Шоу-бизнес
"Я в ужасе": Кучера влез в скандал с Кудрявцевой

"Я в ужасе": Кучера влез в скандал с Кудрявцевой

Медийные персоны продолжают обозначать свои позиции в ссоре Леры Кудрявцевой и Сарика Андреасяна.

Продолжение: "Выяснять ничего не собираюсь": обиженный Андреасян сбежал от встречи с мужем Кудрявцевой
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Несколько дней назад знаменитая блондинка стала участницей громкого скандала. Зачитав на сцене "Новой волны" подготовленную для нее шутку, ведущая невольно обидела режиссера Сарика Андреасяна. Неудачная шутка касалась низкого качества работ кинематографиста и так сильно возмутила режиссера, что он не выдержал и назвал Леру Кудрявцевой "тварью".

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Позже раздосадованная блондинка объяснила, что даже не видела фильмов Сарика, а лишь зачитала текст сценаристов, которые убедили ее в невинности шутки. В ответ режиссер опубликовал еще один пост, в котором заговорил о низком уровне российских шоу: их ведущие говорят и шутят о том, чего даже не знают. В поддержку режиссера под этим постом высказались многие медийные личности, заявил свою позицию и актер Оскар Кучера.

"Я в ужасе от непрофессиональных троешников, заполонивших все вокруг," – написал актер о подготовивших шутку сценаристах.

Кучера попытался сохранить нейтралитет: он поддержал пострадавшего режиссера, но при этом и телеведущую не бросил, заявив, что она сделала это не со зла и просто читала с листа. Актер одобрил намерение Андреасяна подавать иск на каждого отважившегося на неудачную шутку в его адрес, но отметил, что сама Кудрявцева прекрасно относится к кинематографисту.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что с оскорбившим Леру Кудрявцеву режиссером решил разобраться муж ведущей – Игорь Макаров.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 15:06 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

Гость 8605633
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Проститутка, не имеющая нормального образования ( всю молодость гоняла фанаткой за группой "Ласковый май") - вершит судьбы людей. Бездарные шмары заполонили все эфиры федеральных телеканалов. Уровень телевидения, как в Папуа Новой Гвинеи. Пипл- хавает? Да и на здоровье!
гость
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Изворотливая Лера. Научилась выкручиваться. И вашим и нашим- её девиз по жизни.
Кстати, нужно отметить, что выглядела она лучше всех. А доченька -чудо!
1

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