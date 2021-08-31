"Я в ужасе": Кучера влез в скандал с Кудрявцевой

Несколько дней назад знаменитая блондинка стала участницей громкого скандала. Зачитав на сцене "Новой волны" подготовленную для нее шутку, ведущая невольно обидела режиссера Сарика Андреасяна. Неудачная шутка касалась низкого качества работ кинематографиста и так сильно возмутила режиссера, что он не выдержал и назвал Леру Кудрявцевой "тварью".
Позже раздосадованная блондинка объяснила, что даже не видела фильмов Сарика, а лишь зачитала текст сценаристов, которые убедили ее в невинности шутки. В ответ режиссер опубликовал еще один пост, в котором заговорил о низком уровне российских шоу: их ведущие говорят и шутят о том, чего даже не знают. В поддержку режиссера под этим постом высказались многие медийные личности, заявил свою позицию и актер Оскар Кучера.
"Я в ужасе от непрофессиональных троешников, заполонивших все вокруг," – написал актер о подготовивших шутку сценаристах.
Кучера попытался сохранить нейтралитет: он поддержал пострадавшего режиссера, но при этом и телеведущую не бросил, заявив, что она сделала это не со зла и просто читала с листа. Актер одобрил намерение Андреасяна подавать иск на каждого отважившегося на неудачную шутку в его адрес, но отметил, что сама Кудрявцева прекрасно относится к кинематографисту.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что с оскорбившим Леру Кудрявцеву режиссером решил разобраться муж ведущей – Игорь Макаров.
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