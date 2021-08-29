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Шоу-бизнес
"Тварь, не женщина и пустота в голове": новый поворот в скандале с Кудрявцевой

"Тварь, не женщина и пустота в голове": новый поворот в скандале с Кудрявцевой

На днях между Лерой Кудрявцевой и Сариком Андреасяном разгорелся скандал. Сегодня стали известны подробности.
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Недавно стало известно о конфликте между телеведущей Лерой Кудрявцевой и кинорежиссером Сариком Андреасяном. Продюсеру пришлись не по душе слова, которые теледива произнесла со сцены.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Сегодня конфликт разгорелся еще сильнее. Масла в огонь подлила блондинка.

Напомним, что Лера Кудрявцева является ведущей многих премий и музыкальных конкурсов, в том числе и "Новой волны". Сотни артистов приехали на этот праздник, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.

"...их много, как и фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало" – произнесла бывшая танцовщица в микрофон.

Андреасян не стал терпеть таких шуток в свою сторону и накатал огромный пост в своих социальных сетях. "Лерочка, вам эти тексты пишут, или вы просто тварь?" – вспылил постановщик.

Многие поклонники и даже коллеги по цеху поддержали продюсера и сказали, что ведущая была неправа.

Тут снова вмешалась радиоведущая. Сначала она рассказала "СтарХиту", что знала, что у импульсивного режиссера может быть такая реакция и она к ней была готова.

"Это просто сценарная шутка, и я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли?", — объяснилась Кудрявцева.

Позже, когда звезда телеэкрана увидела пост Андреасяна, она не стала церемониться. "Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Ну и что, он мужик после этого?!" — задалась вопросом Кудрявцева.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 августа 2021, 16:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

комментарии

Ответить:

гость
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Она очень часто публично обижает своими высказываниями людей. Мастер выкручиваться, наденет на себя милую улыбку и продолжает ради рейтинга свой базар. Обидела Пугачёву, Успенскую. А как провоцировала Проклову на то, что она озвучила...итд. Понятно, что всё делается с одобрения её боссов. Ведь они наносят страшные удары на здоровье, психику людей. Но воз и ныне там.
Гость837041
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Он-то мужик,даже,если с гнильцой.А вот Кудрявцева в свои 55 как из фильма ужасов. Блевотна и надоедлива до чортиков.Дешевая пиарщица.
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