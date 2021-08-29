"Тварь, не женщина и пустота в голове": новый поворот в скандале с Кудрявцевой

Недавно стало известно о конфликте между телеведущей Лерой Кудрявцевой и кинорежиссером Сариком Андреасяном. Продюсеру пришлись не по душе слова, которые теледива произнесла со сцены.
Сегодня конфликт разгорелся еще сильнее. Масла в огонь подлила блондинка.
Напомним, что Лера Кудрявцева является ведущей многих премий и музыкальных конкурсов, в том числе и "Новой волны". Сотни артистов приехали на этот праздник, чтобы порадовать поклонников своим творчеством.
"...их много, как и фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало" – произнесла бывшая танцовщица в микрофон.
Андреасян не стал терпеть таких шуток в свою сторону и накатал огромный пост в своих социальных сетях. "Лерочка, вам эти тексты пишут, или вы просто тварь?" – вспылил постановщик.
Многие поклонники и даже коллеги по цеху поддержали продюсера и сказали, что ведущая была неправа.
Тут снова вмешалась радиоведущая. Сначала она рассказала "СтарХиту", что знала, что у импульсивного режиссера может быть такая реакция и она к ней была готова.
"Это просто сценарная шутка, и я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли?", — объяснилась Кудрявцева.
Позже, когда звезда телеэкрана увидела пост Андреасяна, она не стала церемониться. "Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Ну и что, он мужик после этого?!" — задалась вопросом Кудрявцева.
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