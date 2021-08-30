"Коротко объясню": муж Кудрявцевой решил по-мужски разобраться с оскорбившим ее Андреасяном

В конфликте телеведущей Леры Кудрявцевой и режиссера Сарика Андреасяна появился еще один участник.

Несколько дней назад знаменитая блондинка имела неосторожность произнести со сцены "Новой волны" шутку, которая очень задела самолюбие режиссера. После этого темпераментный мужчина позволил себе грубо высказаться в адрес ведущей. Когда конфликт получил большой резонанс в Сети, в дело вмешался муж Леры Кудрявцевой – известный российский хоккеист Игорь Макаров, который решил разобраться по-мужски.

Спортсмен записал Сторис в своем иснтаграм-аккаунте, в которых обратился с обидчику супруги. Макаров выразил надежду на то, что режиссер умеет конфликтовать не только с женщинами в "Инстаграме".

"Если у тебя духа хватит, давай увидимся, и коротко-коротко я тебе объясню все," – грозно заявил хоккеист.



Напомним, ранее Кудрявцева объясняла, что не хотела обидеть кинематографиста, так как вообще не знакома с его творчеством. Шутку для нее написали сценаристы, и она тогда даже уточнила, не звучит ли это обидно. Блондинку заверили в том, что все нормально, однако вышло наоборот. После того, как Сарик Андреасян решился на гневный пост с оскорблениями в адрес ведущей, Лера Кудрявцева всерьез задумалась о том, может ли вообще так себя вести нормальный мужчина.

Что касается поклонников двух знаменитостей, то они разделились на два лагеря. Влезла в скандал с Лерой Кудрявцевой и актриса Елизавета Арзамасова.