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Шоу-бизнес
"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне

"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне

Мария Голубкина записала видео в "Инстаграм". Актриса высказалась по поводу многих звезд шоу-бизнеса.
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Российская актриса Мария Голубкина на днях выложила 30-минутное видео в свой аккаунт в "Инстаграме". Артистка прошлась по половине российского шоу-бизнеса и рассказала, что думает о своих коллегах.

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 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Основной причиной сделать такое видео стало шоу, которое знаменитость придумала сама. Идея заключается в том, чтобы обсудить отношения между мужчинами и женщинами и определить разницу между полами.

Проект Голубкина хочет назвать "Ни стыда, ни совести". Объясняет она это тем, что в современном мире женщины потеряли стыд, а мужчины – совесть. Такой вывод она сделала, исходя из своего жизненного опыта.

После того, как актриса поделилась своими мыслями, она стала обсуждать коллег. Досталось многим, в том числе Алле Борисовне Пугачевой.

"У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже... Потому что он, как женщина", – резко высказалась исполнительница ролей в фильмах "Садовое кольцо" и "Два берега".

Несмотря на резкие выражения, многие поддержали актрису.

"Слушая вас, разделяешь ваши взгляды", "Посмотрели утром, было весело", "Обожаю вас!" – написали довольные подписчики.

В последнее время Мария стала все реже и реже появляться на телеэкранах страны. Возможно, причиной являются разногласия между артисткой и режиссерами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
31 августа 2021, 12:52 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость840129
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занялась бы собой, выглядит как бомжиха. Вот другая Мария Миронова, ну просто красавица, А так неухоженная мадам с большим пробегом , сидит и изливает яд на всех Слабо по себе пройтись?
Мадина Улузбаева
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Какой толк "проходиться" по старушке Пугачёвой? Асфальтоукладчик и тот не поможет. Ей ссы в глаза- божья роса. Конченая была всю жизнь. Трухлявая певичка, полуразложившееся чучело. Сейчас ЕЛЕНА ВАЕНГА- ПРИМАДОННА! ПЕВИЦА №1! Которую пыталась и пытается заткнуть бездарная кормящая бабАЛЛА!
Инга
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Как вякнет!
1

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