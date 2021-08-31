"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне

Мария Голубкина записала видео в "Инстаграм". Актриса высказалась по поводу многих звезд шоу-бизнеса.

Российская актриса Мария Голубкина на днях выложила 30-минутное видео в свой аккаунт в "Инстаграме". Артистка прошлась по половине российского шоу-бизнеса и рассказала, что думает о своих коллегах.

Основной причиной сделать такое видео стало шоу, которое знаменитость придумала сама. Идея заключается в том, чтобы обсудить отношения между мужчинами и женщинами и определить разницу между полами.

Проект Голубкина хочет назвать "Ни стыда, ни совести". Объясняет она это тем, что в современном мире женщины потеряли стыд, а мужчины – совесть. Такой вывод она сделала, исходя из своего жизненного опыта.

После того, как актриса поделилась своими мыслями, она стала обсуждать коллег. Досталось многим, в том числе Алле Борисовне Пугачевой.

"У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже... Потому что он, как женщина", – резко высказалась исполнительница ролей в фильмах "Садовое кольцо" и "Два берега".

Несмотря на резкие выражения, многие поддержали актрису.

"Слушая вас, разделяешь ваши взгляды", "Посмотрели утром, было весело", "Обожаю вас!" – написали довольные подписчики.

В последнее время Мария стала все реже и реже появляться на телеэкранах страны. Возможно, причиной являются разногласия между артисткой и режиссерами.