"У Пугачевой стыда никакого нет": Голубкина прошлась по Примадонне

Российская актриса Мария Голубкина на днях выложила 30-минутное видео в свой аккаунт в "Инстаграме". Артистка прошлась по половине российского шоу-бизнеса и рассказала, что думает о своих коллегах.
Основной причиной сделать такое видео стало шоу, которое знаменитость придумала сама. Идея заключается в том, чтобы обсудить отношения между мужчинами и женщинами и определить разницу между полами.
Проект Голубкина хочет назвать "Ни стыда, ни совести". Объясняет она это тем, что в современном мире женщины потеряли стыд, а мужчины – совесть. Такой вывод она сделала, исходя из своего жизненного опыта.
После того, как актриса поделилась своими мыслями, она стала обсуждать коллег. Досталось многим, в том числе Алле Борисовне Пугачевой.
"У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже... Потому что он, как женщина", – резко высказалась исполнительница ролей в фильмах "Садовое кольцо" и "Два берега".
Несмотря на резкие выражения, многие поддержали актрису.
"Слушая вас, разделяешь ваши взгляды", "Посмотрели утром, было весело", "Обожаю вас!" – написали довольные подписчики.
В последнее время Мария стала все реже и реже появляться на телеэкранах страны. Возможно, причиной являются разногласия между артисткой и режиссерами.
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