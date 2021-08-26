Голубкина взорвалась после вопроса об отцовстве Баталова: Чушь собачья!

Мария Голубкина прокомментировала информацию о своем отце.

Российская актриса Мария Голубкина посетила премьеру сериала "Коса" режиссера Игоря Волошина. Ленту презентовали на кинофестивале Strelka Film Festival by Kion. На мероприятии звезда дала откровенное интервью и прокомментировала недавние сплетни о своем предполагаемом отце.



Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что отцом Марии Голубкиной якобы может являться известный актер Алексей Баталов.

Личная жизнь 81-летней народной артистки России Ларисы Голубкиной и ее 47-летней дочери Марии оказались в центре скандала после того, как администратор Москонцерта Нина Федорова заявила, что биологическим отцом Марии на самом деле является не Николай Щербинский-Арсеньев. По ее словам, Лариса Голубкина пять лет была в отношениях с известным сценаристом. Когда ее дочери был год, она ушла от него. Федорова уверена, что настоящий отец Марии Голубкиной именно Алексей Баталов.



По словам Марии Голубкиной, ее совершенно не волнуют всякие сплетни подобного рода. Однако судя по ее эмоциональному комментарию, становится ясно, что это совсем не так.

"Да пусть пишут всякую чушь! Хотя и с оговоркой – мол, версия! Да, жалко, что ли? Ну не чушь собачья? Спросите еще, кто моя мама" – заявила Голубкина.

Ранее Лариса Голубкина назвала информацию об отцовстве Баталова "бредятиной". Несмотря на то, что обе актрисы отвергли информацию, слухи об этом продолжают обсуждаться в звездной среде.