Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Среда
11 августа
Лента новостей
10:54
Какие-то редкие клочки под кепкой: Мария Порошина осталась без волос
10:38
Известная ведущая рассказала о контакте с Кабаевой: С удовольствием согласилась
10:35
"Да чему ты можешь научить?": одинокую Семенович высмеяли за уроки женского счастья
10:03
Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт
09:45
Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
09:24
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 21 августа
09:09
В Минздраве заявили о новом штамме коронавируса с пугающей смертностью
09:00
"Новые люди" предложили изменить модель российской экономики
08:50
Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше
06:39
"Никакой тайны нет": психолог рассказал об истинных причинах смерти Легкоступовой
04:28
К чему снится семья
02:23
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 11 августа
23:54
"Как ты могла?": Виторган обратился к Собчак с неожиданным признанием
22:13
Вскрылись новые детали инцидента с избитым сыном Пьехи
21:29
Помощница заявила о строгих запретах для МакSим после комы
21:25
В Ленинградской области осужденные сбежали из суда после оглашения приговора
20:56
Ходченкова появилась раздетой в публичном месте
20:40
В Королеве полиция изъяла тысячи бутылок контрафактного алкоголя
20:00
Скорая не проедет: жители Мытищ столкнулись с проблемой из-за отсутствия проезда к домам
19:36
Накануне свадьбы с Азизой случилось несчастье
18:53
Лукашенко спровоцировал дипломатический скандал заявлением о Крыме
18:42
Рэпера Птаху срочно увезли в больницу: предстоит операция
18:36
Манукяну врезали за гей-свадьбу с Киркоровым: Лишний человек
18:24
Взявшегося за стакан Николаева крепко приложили
18:11
В Новой Москве школьница за рулем авто устроила смертельную аварию
18:00
Устроивший грязные разборки с родившей экс-избранницей актер получил результаты ДНК-теста
17:46
Сын сделал важное заявление о пропаже Кадышевой
17:44
Беременная Костенко пострадала из-за ворвавшегося в дом незнакомца
17:23
"Что с глазами?": Перетянутое лицо жены Маликова вызвало ужас
17:12
Лицо объявившего об уходе Корчевникова перекосило
17:12
В Подмосковье мужчина и женщина попали под колеса электрички
17:08
Лед тронулся: Депп впервые после скандала решил появиться на публике
16:50
Непредсказуемый и неизлечимый: пережившая рак актриса "Друзей" сражена еще одним страшным недугом
16:30
У Меладзе и Джанабаевой произошел казус с ребенком
16:29
Бешеные деньги: Тимати сказочно озолотился на женщинах из шоу "Холостяк"
16:25
Названы время и место прощания со звездой сериала "Моя прекрасная няня"
16:23
"Это немыслимо!": Ахеджакову атаковали после спектакля с пьяной вдовой на могиле офицера
16:23
Мужа Седоковой вывели на чистую воду после слухов о разводе: Обманывает
16:12
Под Курганом силовики нашли убийц женщины
16:11
"Свадьба. День второй": облаченная в белое платье звезда сериала "Чики" вызвала недоумение
15:46
Космические суммы: сколько должен выплатить Большой театр Анастасии Волочковой
15:44
Требует алименты: Алана кричит о попытке Мамаева отнять у нее ребенка
15:35
В "черном списке": Задолжавший государству Киркоров сбежал из России
15:27
Обнародовано фото сына Ароновой от покойного возлюбленного: Как похожи
15:27
Врач прогнал заглядывающую в промежность подруги Дженнифер Энистон
15:25
В Магнитогорске сожгли дорогую машину известного бизнесмена
14:54
В королевской семье Великобритании разразился скандал с изнасилованием
14:47
Ну и дела: Пнувшую любовника 71-летнюю Бабкину разнес психиатр
14:46
Пустомеля и "вечная" любовница: умерла звезда латиноамериканских сериалов
14:44
Развод в 60 и 20-летняя жена: как сложилась судьба звезды "Пяти вечеров" Любшина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море похоти и алкоголя
Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
Белорусская оппозиция готовится к массовым забастовкам против Лукашенко
В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща
"Видео дня!": Скрюченную в три погибели Пугачеву выдала подруга
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева

Психолог Юлия Зюганова обнародовала список психических расстройств, которые могут грозить наследнику Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Она убеждена, что гиперопека отца и изоляция от родственников могут привести к страшным последствиям.
прочитано 1090 раз

Эксперт сообщила, что больше половины детей, выросших в неполных семьях, в итоге страдают от определенного спектра заболеваний. По словам Юлии, самые распространенные из них – это алкогольная и наркотическая зависимость. Все дело в том, что гиперопека приводит ребенка к большому количеству вопросов. Как правило, он просто не понимает, по какой причине родитель запрещает ему все.

ПО ТЕМЕ

У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы

Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Юлия Зюганова отметила, что подобное недопонимание случается в тот момент, когда мать или отец либо считают ребенка своей собственностью, забывая, что он – личность, либо слишком сильно хотят оградить его от ошибок. Однако, как правило, это невозможно, так как в подростковом возрасте каждый молодой человек начинает совершать те самые ошибки, а переносятся они намного тяжелее. Специалист волнуется, что подобное может произойти с сыном Дмитрия Шепелева, Платоном.

Помимо всего прочего, гиперопека может привести и к широкому спектру личностных расстройств: от ОКР и биполярного до пограничного расстройства личности. Зюганова рассказала, что у наследника Жанны Фриске нечто подобное может проявиться приблизительно в 14 лет. Однако более легкие расстройства могут иметь место уже сейчас.

По мнению психолога, поведение Дмитрия Шепелева можно легко объяснить. Он долго ждал и мечтал о сыне, а также до сих пор переживает потерю любимой женщины. Именно поэтому ведущий якобы пытается спасти ребенка от всего вокруг. Однако подобное поведение, как утверждает эксперт, приводит к тому, что у Платона совсем нет права голоса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 09:45 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

128463
Пожаловаться Ответить
она сама больная и зависимая
Гость830236
Пожаловаться Ответить
Откуда Зюганова знает об отношениях в чужой семье? Под кроватью что ли сидела или все высосала из своей больной головы? Оставьте уже в покое чужую семью. Лечите тех, кто к вам обращается. Я бы таких психологов за 3 км обходил.
Гость830250
Пожаловаться Ответить
Уши заказчика торчат. Публиковать такое ни один специалист себе не позволит.
Гость830240
Пожаловаться Ответить
Какую хрень пишут.Есть не полные семьи ,а лучше чем полные.Это все зависит от воспитания.Может этот психолог друг семейки Фриков
Х
Пожаловаться Ответить
ни на чью сторону не могу встать.потому что,не понимаю, как такое может быть=у родителей родила дочка сына,но дочка умирает, и внуков больше не будет с этой стороны,но типа зять,типа,потому ,что не расписаны,а может и типа отец,забирает внука от бабо-дедов и не дает совсем видеться,разве у родителей нет законного права видеть внука ? фриске не подарки,но и шепель странный.еще можно сомневаться в отцовстве шепеля,но у фрискоф=то их дочь родила,а ребенка не видят.
128463
Пожаловаться Ответить
в своей семье разбирайтесь и не тычьте свой длинный нос в чужую закрытую жизнь(((((((((((((
957423
Пожаловаться Ответить
в советах психолога никто не нуждается, оставьте их при себе
Гость822349
Пожаловаться Ответить
Больше всего Шепелева волновали и волнуют деньги..., а не Жаннна
659475
Пожаловаться Ответить
заткнулась бы со своей гиперопекой, психолог грёбаный, свои советы в дупу себе засунь, у Платона и у Дмитрия все хророшо, не завидуйте
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева

У него нет права голоса
Шоу-бизнес

Известная юмористка сделала неожиданное признание после свадьбы: Умру раньше

Она вышла из себя
Шоу-бизнес

Истощенная Кабаева вышла на связь после таинственного исчезновения: Вопиющий случай

На пальце замечено кольцо
Шоу-бизнес

Изувеченная Асмус обратилась к публике: Гарик вернулся

У нее перебинтована голова

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+