Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева

Психолог Юлия Зюганова обнародовала список психических расстройств, которые могут грозить наследнику Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Она убеждена, что гиперопека отца и изоляция от родственников могут привести к страшным последствиям.

Эксперт сообщила, что больше половины детей, выросших в неполных семьях, в итоге страдают от определенного спектра заболеваний. По словам Юлии, самые распространенные из них – это алкогольная и наркотическая зависимость. Все дело в том, что гиперопека приводит ребенка к большому количеству вопросов. Как правило, он просто не понимает, по какой причине родитель запрещает ему все.

Юлия Зюганова отметила, что подобное недопонимание случается в тот момент, когда мать или отец либо считают ребенка своей собственностью, забывая, что он – личность, либо слишком сильно хотят оградить его от ошибок. Однако, как правило, это невозможно, так как в подростковом возрасте каждый молодой человек начинает совершать те самые ошибки, а переносятся они намного тяжелее. Специалист волнуется, что подобное может произойти с сыном Дмитрия Шепелева, Платоном.

Помимо всего прочего, гиперопека может привести и к широкому спектру личностных расстройств: от ОКР и биполярного до пограничного расстройства личности. Зюганова рассказала, что у наследника Жанны Фриске нечто подобное может проявиться приблизительно в 14 лет. Однако более легкие расстройства могут иметь место уже сейчас.

По мнению психолога, поведение Дмитрия Шепелева можно легко объяснить. Он долго ждал и мечтал о сыне, а также до сих пор переживает потерю любимой женщины. Именно поэтому ведущий якобы пытается спасти ребенка от всего вокруг. Однако подобное поведение, как утверждает эксперт, приводит к тому, что у Платона совсем нет права голоса.

