"Не позволю!": Оскандалившаяся Бузова плюнула в лицо коллеге

Поющая звезда устроила агрессивные разборки. Ольга Бузова выплеснула злость.

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова уверенно принимает позицию жертвы, которую обижают мужчины всех мастей. Светская львица регулярно попадает в скандалы, после которых рыдает из-за обвинений в бесталанности, вызывающем поведении и разгульном образе жизни. В инстаграм-истории Ольга Бузова напомнила россиянам, что нетерпимо относится к мужскому хамству. Вдобавок ко всему, поп-дива обрушилась с гневной критикой на журналиста Владимира Соловьева, который вызвал у нее досаду из-за манеры общения с гостями своего проекта.

Примечательно, что Владимир Соловьев не так давно высказывался о поющей телеведущей, но не говорил о ней ничего плохого. Так что Ольга Бузова напала первой — слишком уж сильно ее возмутил коллега. По мнению светской львицы, журналист унижает людей, которые приходят к нему на шоу, оскорбляет женщин и использует в их отношении психологическое насилие. "Я никогда не приду к вам на шоу и не позволю хайпиться вам за свой счет!" — заключила популярная блондинка, распыляясь от негодования.

Ольга Бузова отметила, что не уважает мужчин, которые бьют представительниц прекрасного пола физически и словесно. Таких персон поп-дива на автомате относит в категорию людей под названием "дно" и обходит стороной.