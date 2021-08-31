Худрук МХАТа поставил Бузову в один ряд с собакой: Кто угодно может быть

Эдуард Бояков объяснил, чем оправдано участие Ольги Бузовой в нашумевшем спектакле "Чудесный грузин".

Появление экс-ведущей "Дома-2" на подмостках МХАТа вызвало большой ажиотаж в обществе. Артистка исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Многие театральные деятели высмеяли ее игру, другие же и вовсе были крайне возмущены решением худрука об участии поющей ведущей. Однако Эдуард Бояков до сих пор уверен, что принял правильное решение. Худрук дал откровенное интервью публицисту Диане Кади в ее ютуб-шоу и рассказал, что он думает об Ольге Бузовой и театре в целом.

Эдуард Васильевич объяснил, что художник может пригласить в свою постановку любого актера, будь то собака, трансгендер, африканец, Ольга Бузова или вообще какой-нибудь дедушка – это его право. Важно лишь, чтобы участие этого персонажа было оправдано.

"Кто угодно... Вопрос — зачем? Участие Ольги в спектакле оправдано," – подчеркнул худрук.

Режиссер отметил, что экс-ведущая "Дома-2" является авторитетом для миллионов людей. Несмотря на скандальную славу поющей ведущей, нельзя говорить, что культура и Бузова несовместимы – это не так. Более того, артистка привнесла в постановку что-то новое, помогла зрителю по-другому взглянуть и на сам спектакль и на личность Сталина, которому он посвящен.

Бояков признался, что он ожидал шумихи вокруг постановки с участием Ольги Бузовой, и даже рад тому, как все получилось. Однако главная цель худрука была вовсе не в том, чтобы хайпануть на личности актрисы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова похвасталась гигантскими доходами.