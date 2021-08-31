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Шоу-бизнес
Худрук МХАТа поставил Бузову в один ряд с собакой: Кто угодно может быть

Худрук МХАТа поставил Бузову в один ряд с собакой: Кто угодно может быть

Эдуард Бояков объяснил, чем оправдано участие Ольги Бузовой в нашумевшем спектакле "Чудесный грузин".

Продолжение: "Забыла": Бузова спасовала перед вопросом об интимных утехах
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Появление экс-ведущей "Дома-2" на подмостках МХАТа вызвало большой ажиотаж в обществе. Артистка исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Многие театральные деятели высмеяли ее игру, другие же и вовсе были крайне возмущены решением худрука об участии поющей ведущей. Однако Эдуард Бояков до сих пор уверен, что принял правильное решение. Худрук дал откровенное интервью публицисту Диане Кади в ее ютуб-шоу и рассказал, что он думает об Ольге Бузовой и театре в целом.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Эдуард Васильевич объяснил, что художник может пригласить в свою постановку любого актера, будь то собака, трансгендер, африканец, Ольга Бузова или вообще какой-нибудь дедушка – это его право. Важно лишь, чтобы участие этого персонажа было оправдано.

"Кто угодно... Вопрос — зачем? Участие Ольги в спектакле оправдано," – подчеркнул худрук.

Режиссер отметил, что экс-ведущая "Дома-2" является авторитетом для миллионов людей. Несмотря на скандальную славу поющей ведущей, нельзя говорить, что культура и Бузова несовместимы – это не так. Более того, артистка привнесла в постановку что-то новое, помогла зрителю по-другому взглянуть и на сам спектакль и на личность Сталина, которому он посвящен.

Бояков признался, что он ожидал шумихи вокруг постановки с участием Ольги Бузовой, и даже рад тому, как все получилось. Однако главная цель худрука была вовсе не в том, чтобы хайпануть на личности актрисы.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольга Бузова похвасталась гигантскими доходами.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 августа 2021, 09:02 Источник: Ютуб, "Диана Кади" ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость845578
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Боярков,
Приличным можешь ты не быть,
А вот собакой быть обязан!
Гость845578
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Эдуард Бояков конечно может все.
Например вымазаться экскрементами орангутана и в таком виде самому выйти на сцену.
Будет великолепная инсталяция запаха личного его отношения к искусству и зрителю.
Прохор Шаляпин
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Оля- послание всевышнего. Такие артистки рождаются один раз в 100 лет. Вы должны целовать её следы и молиться на неё, твари поганые! Вам не угодишь! Шикарная певица, божественная актриса, красавица. Было бы счастье, если бы Ольга Игоревна была занята во всех столичных театрах. Нас, супер-талантливых, единицы! Я, Настя Волочкова, Оля и Даня Милохин. Остальные, мелькающие с экранов телевизоров- продажные бездарности.
лена
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Полный аншлаг, забурлила жизнь, так надо полностью <цензура>, хотя даже критики, смотревшие постановку остались довольны, люди аплодировали стоя, что ещё то надо БРАВО ОЛЯ
1

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