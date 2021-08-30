В Сеть утекло первое видео Бородиной с новым избранником

Недавно оформившая развод с Курбаном Омаровым Ксения Бородина уже успела обзавестись ухажером. Пару запечатлели на светском мероприятии.

Слухи и романе телеведущей с ресторатором Эриком Авагяном появились еще в июле. Ксения Бородина не высказывалась о деталях личной жизни, но намекнула, что ее сердце уже занято. Поговаривают, что пара уже вместе провела отпуск.

Теперь же знаменитость застукали на вечеринке с бойфрендом в честь дня рождения бизнесвумен Элеоноры Мовсисян. Ксению Бородину сняли в тот момент, когда она танцевала медленный танец с новым парнем.

Данное видео появилось в сторис микроблоге одного из друзей четы. Мужчина заявил, что влюбленные смотрятся друг с другом. На кадрах ведущая нежно прижималась к плечу избранника, который ее крепко обнимал, и взволнованно прятала лицо от камеры.

Напомним, ведущая шоу "Дом-2" прожила с мужем шесть лет. У экс-супругов подрастает общая дочь наследница Теона. Однако вскоре после свадьбы появились слухи о неверности Омарова. Но Ксения Бородина дала мужчине шанс сохранить семью. Тем не менее возникала информация о новых похождениях бизнесмена на сторону. В итоге звезда развелась с супругом.