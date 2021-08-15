"Стыдно ломать комедию": разведенная Бородина ищет выход из сложной ситуации

Теледива поделилась размышлениями.

Пару недель назад телеведущая Ксения Бородина развелась с мужем – Курбаном Омаровым. Этот брак знаменитости просуществовал шесть лет.

О причинах развода Бородина и Омаров предпочитают не говорить. Между тем ходят слухи, что телеведущая устала от измен мужа. Мол, звезда экрана много лет терпела загулы благоверного. Ксения показывала в соцсетях семейную идиллию, между тем в реальности брак трещал по швам.

Судя по всему, Ксения болезненно переживает разрыв. Бородину потянуло на философские размышления. Фанаты считают, что теледива ищет выход из сложившейся ситуации.

В личном "Инстаграм" Ксения опубликовала выдержку из произведения известного в Сети писателя Лии Русс. Автор текста рассуждает над тем, как стоит поступать женщинам, оказавшимся в сложной ситуации. По мнению литературного деятеля, все пережитые трудности – это опыт, который становится частью человека. Испытания закаляют, помогают вырасти духовно. Между тем, столкнувшись с бедой, женщина имеет полное право проявлять эмоции и делать то, что хочется.

Лия Русс в своей работе также напоминает о том, как важно вести себя достойно, не стыдиться своих чувств, не испытывать вину, принимая верное решение. "Стыдно ломать комедию и себя ради кого-то. Стыдно бояться осуждения тех, чьего мнение ты даже не спрашивала", – цитирует Бородина писательницу.

Также Бородина опубликовала строчки, в которых говорится о том, как важна любовь к себе. Дескать, не надо пытаться всем нравиться и обращать внимание на злобные выпады недоброжелателей. Кроме того, по мнению писательницы, необходимо ответственно подойти к выбору друзей – они должны "соответствовать моральному, интеллектуальному уровню", а также разделять "цели и ценности".

Поклонники пришли к выводу, что Ксения Бородина, вняв постулатам Лии Русс, в скором времени серьезно возьмется за свою жизнь. Возможно, скоро знаменитость предстанет перед публикой другим человеком.