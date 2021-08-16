Вскрылась неприятная правда о разводе Бородиной: Очень больно

Шестого августа Ксения Бородина официально расторгла брак с Курбаном Омаровым. После развода дива активно публиковала кадры того, как она отмечает перемены в своей жизни вместе с подругами.

Однако многие не поверили в то, что знаменитость и правда счастлива. Пользователи Сети обсуждали, что знаменитость просто хочет показать всем, что ей хорошо, чтобы избежать лишних вопросов и откровений. Среди сомневающихся оказался и Отар Кушнашвили. Он убежден, что все это сделано из-за глубинных переживаний Ксении. Журналист связался со своей давней приятельницей, Ольгой Орловой, чтобы обсудить ситуацию.

Певица рассказала Отару Шалвовичу, что ведущая является крайне тонкой и даже ранимой личностью. "Она – не предатель", – подчеркнула исполнительница. По мнению журналиста, все действия дивы сейчас говорит лишь о том, что ей "очень больно". Он убежден, что после развода тяжело жить дальше, если были чувства.

Отар Кушнашвили сообщил, что уважает Курбана Омарова хотя бы за то, что он не стал делить собственность с Ксенией Бородиной, а просто оставил ей все. Он рассказал, что ему жаль обоих в этой ситуации, но более всего он волнуется за маленькую дочь звездной пары.

Разрыв возлюбленных напомнил журналисту о том, как распался его первый союз. Он подчеркнул, что также не мог и думать о том, чтобы разбираться с имуществом. "Был опустошен", – признался он. Отар Шалвович вспомнил, что тогда просто не понимал, что делать дальше.

