Настю Каменских застали в постели с волосатым милашкой

Звезда замужем за продюсером Потапом. Чета не любит рассказывать о личной жизни, живя по принципу, что счастье любит тишину.
В своем инстаграм-аккаунте исполнительница разместила фото в кровати с супругом и их миловидным питомцем – псом с белой шерстью. В кадре Настя Каменских счастливо улыбается, держа собаку на руках. Рядом с ней лежит возлюбленный.
В подписи к снимку знаменитость призналась, что с печалью думает о расставании с Потапом. Она заявила, что уже скучает, поскольку они вскоре разлетаются каждый по своей работе.
Фолловеры отметили, что продюсер выглядит потолстевшим. Большинство же порадовались за счастливых супругов, сказав, что на фото они "честные и живые". Напомним, не так давно Настя Каменских начала сольную карьеру. Певица выступает под псевдонимом "NK" и уже добилась успеха за границей. Композиции артистки очень популярны в США, Канаде и Латинской Америке.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как раздобревшую Настю Каменских распекли за откровенное фото. Сама знаменитость на критику не обращает внимания.
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