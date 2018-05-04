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Май 4, 2018
просмотры: 123

31-летняя Каменских оголила шикарные формы

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Сегодня, 4 мая день рождения отмечает популярная исполнительница Настя Коменских. Артистке исполняется 31 год. Недавно Настя начала сольную карьеру и сосредоточилась только на себе любимой.

В своем микроблоге Каменских активно пропагандирует ЗОЖ, делится фото с тренировок и демонстрирует успехи в борьбе за идеальное тело. Хвастаясь своими шикарными формами, Настя с удовольствием оголяется перед камерой, а каждый ее откровенный снимок вызывает бурное обсуждение в Сети. 

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