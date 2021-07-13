"Надо уважать себя": снявшуюся в одних трусах раздобревшую Каменских заклевали в Сети

На странице супруги Потапа в "Инстаграм" в последнее время появляется все больше откровенных фотографий. Не совсем понятно, что означает такой посыл артистки, но уже очевидно, что у многих фанатов он вызывает лишь осуждение. Сегодня Настя Каменских опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в одних лишь трусах.
На свежем фото 34-летняя исполнительница позирует у окна в свете солнечных лучей. Артистка облачена в персиковое белье с белым кружевом, голую грудь она прикрывает руками. После увиденного пользователи Сети буквально набросились на певицу с осуждением. Одним не понравилось то, что звезда слишком обнажается и таким образом позорит себя, другие упрекнули раздобревшую Настю в наличии лишних килограммов, которые не стоит показывать публике.
Фолловеры написали:
"Надо уважать себя" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Дожились...", "она ловит хайп и хейт но позор-позором", "Зачем так выставляйся !!", "Вопрос? Кому это надо видеть! А это надо видеть только Потапу!", "В одежде ты посимпатичней", "Эти фото автоматически вызывают отвращение", "Вечно этот втянутый живот, все равно видно что у нее ляхи и бока полные".
Певица оставила без внимания язвительные комментарии – судя по всему, ее саму в себе все устраивает. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Настя Каменских произвела фурор в прозрачном платье.
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